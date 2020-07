Do kraja iduće godine Trnsko i Trokut povezat će pothodnik

Djeca iz Trokuta gotovo svaki dan idu u Osnovnu školu Trnsko preko pruge, a to je vrlo opasno jer stalno prolaze vlakovi. Treba ispod tračnica sagraditi pothodnik za pješake i bicikliste – prisjetio se Jadranko Baturić, predsjednik gradske četvrti Novi Zagreb – zapad, apela koji su mu početkom godine uputili tamošnji stanovnici. I “upalio” je.

Rasteretit će promet

Projekt je, naime, pokrenut, čak se i proširio, pa će do kraja iduće godine Trnsko i Trokut povezivati stotinjak metara dug pothodnik, i to ne samo za pješake i bicikliste nego i za automobile, vrijedan oko 15 milijuna kuna.

– Odmah smo poslali dopis Gradu i tražili pokretanje projekta. Zatražili smo i od Hrvatskih željeznica da se na mjestu gdje će biti pothodnik, odnosno pokraj pruge, sagradi i stanica za vlak – objašnjava Baturić.

Prvotna je ideja, dakle, bila da prolaz bude namijenjen pješacima, posebice djeci koja će tako lakše do škole i starijima koji će, primjerice, jednostavnije do doktora na Remetinečkoj, kao i biciklistima koji će njime sigurnije doći do placa. No onda je došlo do nadogradnje početnoga projekta.

Foto: GČ Novi Zagreb-zapad

– Prolaz je predviđen Generalnim urbanističkim planom, no ukazala se jedinstvena prilika da proširimo inicijalnu zamisao i napravimo prolaz i za automobile. Spojili smo ugodno s korisnim, tako da idejni projekt obuhvaća dvosmjeran kolnik širok 6,4 metra, a s pješačkom i biciklističkom stazom bit će i oko deset metara. Jedan će ulaz i izlaz biti kod produžetka Hermanove ulice, a drugi kod parka u Ulici Trnsko – govori Baturić.

Projekt su, dodaje, vrlo brzo uspjeli pokrenuti zahvaljujući dobroj sinergiji Vijeća četvrti, Mjesnog odbora Trnsko i Savski gaj te Grada. Usto će se urediti, odnosno proširiti, Ulica II. Trokut kako bi se promet iz nje mogao “sliti” i u budući pothodnik. A time će se rasteretiti tamošnje ceste.

– Sada smo u fazi prikupljanja dozvola, nakon čega ćemo, nadamo se do kraja godine, a najkasnije na proljeće, raspisati natječaj za izvođača radova. Plan je da ista tvrtka uređuje i II. Trokut i gradi pothodnik – kaže šef gradske četvrti. U idealnim uvjetima, napominje, za takve će im radove trebati pet mjeseci, no smatra da je izglednije da će trajati osam.

– U projektu će se koristiti i sustav novih tehnologija pa se željeznički promet na pruzi ispod koje će ići prolaz neće morati ni zaustavljati ni preusmjeravati. Sagradit će se most po kojem će voziti vlakovi, a radovi će se moći dalje nesmetano obavljati. Takav je način skuplji, no kad smo preračunali koliko bi se novca i vremena izgubilo u slučaju zaustavljanja i preusmjeravanja prometa, to je ispala skuplja varijanta – ističe Baturić, dodajući kako se nada da se, kad počne kopanje, neće pojaviti neočekivane prepreke kako bi djeca što prije mogla sigurno do svoje škole.

Nastavlja se modernizacija

Novi pothodnici, ali i obnova starih, prijeko su potrebni, slažu se stanovnici Novog Zagreba, a modernizacija osam derutnih prolaza od Zapruđa do Savskoj gaja, podsjetimo, pokrenuta je početkom ove godine u sklopu projekta vrijednog 65 milijuna kuna. Iako su epidemija koronavirusa i potres koji je pogodio Zagreb nakratko zaustavili projekt, sudeći prema novim natječajima koji Grad raspisuje za, primjerice, ugradnju dizala, njegova se provedba ipak nastavlja.