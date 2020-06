Nadstrešnicu koju čekaju od 2008. dobit će u rujnu

Kada odem na kavu s kumicama s placa, one mi kažu: “Milane, nemoj imati jezik kao lopatu, daj to jednom napravi.” Kako mi jezik ne bi bio kao lopata, uskoro ćemo to zajedno i napraviti – tako je prije sedam godina govorio gradonačelnik Milan Bandić kad su ga u Skupštini pitali što je s natkrivanjem tržnica Špansko i Kvatrić. Nije to prvi put da je priča o krovu nad zagrebačkim tržnicama “prošla” kroz njegova usta. Spominje gradonačelnik to obećanje već više od desetljeća, a sad je konačno došlo i vrijeme da ga ispuni.

Ulaganje od 4,2 milijuna

Odnosno, barem što se tiče nadstrešnice nad placom u Španskom, na kojemu radovi počinju danas. Otvorit će ih Bandić, dakako, koji će kumice obići već u 7.30 sati, a potom “zakopati” prvu lopatu za projekt koji se čeka još od 2008., kada je krov placa Zagrebački holding prvi put uvrstio u svoj plan investicija. No 2011. ipak se odustalo od natkrivanja “zbog financijskih nemogućnosti realizacije”. Oko tri milijuna kuna, izračunali su tada projektanti, stajala bi nadstrešnica koja bi se postavila na nenatkriveni dio tržnice. Nešto slično radit će se i sada te će, prema natječajnoj dokumentaciji, stajati 4,2 milijuna kuna. Prema ugovoru, pak, izvođači imaju 120 radnih dana da izgrade nadstrešnicu pa u Tržnicama Zagreb očekuju da bi sredinom rujna sve trebalo biti gotovo.

– Kućice i klupe privremeno smo premjestili na parkiralište, gdje će ostati dok traju radovi – govori direktor Stanko Gačić.

Nadstrešnica u obliku samostojeće čelične prostorne rešetkaste konstrukcije bit će površine 1320 četvornih metara, a i pokrov će biti od čeličnog lima ojačanog antikondenzacijskim filcom i svjetlopropusnim pločama.

– Oslonjena je na šest cijevnih stupova, koji su tlocrtno smješteni u otvorenom prostoru tržnice. Time je nadstrešnica potpuno konstruktivno odvojena od postojeće zgrade tržnice – objašnjeno je u glavnom projektu koji potpisuje inženjer građevine Boris Vranješ. U najvišoj točki, odnosno u sredini, nadstrešnica će biti visoka 11,9 metara, a planira se i LED rasvjeta, i to svjetiljkama koje će biti ovješene na čeličnu konstrukciju. Uklonit će i stari asfalt i pločice te postaviti nove, protuklizne. Konstrukcija će imati i sustav zaštite od munje te najmodernije sprinklere za slučaj požara, a izgradit će se i nov prilaz tržnici za vatrogasna vozila iz Šoljanove ulice, s jugozapadne strane placa.

Mjesto za terase kafića

– Bit će to jedna od najljepših tržnica u Zagrebu – kaže Željko Jeger, predsjednik Gradske četvrti Stenjevec, dodajući da će gradonačelniku predložiti i da kućice ostanu na parkiralištu, a da ispod nadstrešnice premjeste samo klupe, pri čemu bi ostatak prostora bio namijenjen terasama kafića.

O tome što će biti kad radovi završe nije se razmišljalo, kaže Gačić, no za njihova će trajanja biti razdoblja kada poslovni prostori unutar tržnice neće moći raditi.

– Riječ je o desetak dana, kad će se zbog sigurnosnih razloga morati zatvoriti jer će se izvoditi najzahtjevniji građevinski dio poput postavljanja stupova i konstrukcije – objašnjava i dodaje da će se gradska uprava pobrinuti da nitko ne ostane zakinut po pitanju poslovanja.