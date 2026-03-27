ODLUKA ŠKOLE POD POVEĆALOM

Djeca zarobljena na Sljemenu zbog nevremena: 'Nisu spavali cijelu noć, preplašeni su'

Zagreb: Snijeg i jak vjetar na Sljemenu
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
27.03.2026.
u 10:31

Četvrtaši dviju zagrebačkih škola ostali su na terenskoj nastavi na Medvednici nakon zatvaranja ceste, povratak u Zagreb trenutačno je otežan

Snažno nevrijeme i potres uznemirili su učenike na terenskoj nastavi na Sljemenu, gdje trenutačno borave četvrtaši dviju zagrebačkih škola. Djeca su smještena u Planinarskom domu Crvenog križa u sklopu petodnevnog programa. Zbog snijega i nevremena zatvorena je Sljemenska cesta, što je dodatno otežalo povratak u Zagreb, piše 24sata. Noć je, prema riječima roditelja, bila posebno teška – uz olujni vjetar, kišu i snijeg, područje je pogodio i potres.

– Djeca su baš preplašena, nisu spavali cijelu noć od oluje, a onda je bio i potres – ispričala je za 24sata majka jednog od učenika. Dio roditelja sada otvoreno propituje odluku da se, unatoč najavljenim lošim vremenskim uvjetima, nastava na Sljemenu održi do kraja tjedna. - Nije mi jasno kako su mogli donijeti takvu odluku. U šoku sam, nemamo pojma kad i kako će ih moći vratiti kući - govori majka. Odluka o ostanku na Sljemenu bila je na razini škole, odnosno ravnateljice, koja, kako se navodi, nije očekivala tako nepovoljne vremenske uvjete, piše navedeni portal. Prema istim informacijama, djeca su zbrinuta, nalaze se na toplom te imaju dovoljno hrane i svih drugih potrepština. Ipak, roditelji u to nisu potpuno uvjereni te i dalje izražavaju zabrinutost zbog razvoja situacije i povratka djece u Zagreb.

