Dio Sljemenske ceste od sutra zatvoren za sav promet

Zbog izvođenja radova izgradnje sustava sanitarne odvodnje, Sljemenska cesta na dijelu od objekta Stara Lugarnica do skretanja prema objektu Tomislavov dom (smjer iz vrha Sljeme prema gradu), od sutra do 28. listopada, sve radne dane osim vikenda i blagdana, od 9 do 17 sati bit će zatvorena za sav promet.

Obilazni pravac za vrijeme izvođenja radova bit će: Sljemenska cesta – Sljeme – Pila – Stubičke Toplice – Donja Stubica – Gornja Stubica – Sv. Matej – I. Mažuranića – Kralji – Otta Habeka – Glavna – Zlatarska – Vugrovečka – Kašinska – Bistrička – Zagrebačka – Ulica Dubrava – Dankovečka – Sunekova – Miroševečka – Vida Ročića – Markuševečka – Bliznec – Sljemenska.