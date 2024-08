Dio potrošača u Zagrebu danas će biti bez vode, evo u kojim kvartovima

KLARINJE SE SLAVILO DANIMA

Medenjake Sarage prodaju od 1948., a Slavko je ispekao 12 odojaka

– Svake godine s nestrpljenjem čekamo Klarinje jer nema bolje prilike za okupljanje cijele zajednice. Posebno me raduje vidjeti kako tradicija živi kroz sve ove aktivnosti, od misa i proštenja do nastupa naših kulturno-umjetničkih društava. A kad svratim po medenjake kod gospođe Maje, to je poput povratka u djetinjstvo. Ovdje se osjeti pravi duh zajedništva i to je ono što ovu manifestaciju čini posebnom – rekla je Sandra koja je rođena i živi u Svetoj Klari.