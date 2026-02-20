Čuvala drogu u svom stanu u Novom Zagrebu, policija misli da je ovo razlog

Na području Novog Zagreba u jednom je stanu pronađeno je nekoliko vrsti droge, priopćili su iz Policijske uprave zagrebačka. Sumnja policijskih službenika, proizašla radom na terenu, potvrđena je u četvrtak, 19. veljače, pretragom stana 33-godišnjakinje, obavljenom na temelju sudskog naloga, izvijestili su. Tijekom pretrage policijski službenici pronašli su 360 grama amfetamina, pet komada tableta MDMA pakiranih u tri paketa, 175 ml droge GHB pakirane u dva paketa, tri digitalne vage s tragovima droge te novac za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je osumnjičena radi daljnje preprodaje, nabavljala veće droge koje je potom skrivala, vagala i prepakiravala u stanu na području Novog Zagreba te ih preprodavala na nezakonitom tržištu, kazali su iz Policijske uprave zagrebačka. Osumnjičena je predana pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je podnijeta nadležnom državnom odvjetništvu.