UOBIČAJENE AKTIVNOSTI

Žičara je u ponedjeljak na mjesečnom servisu, evo načina kako doći na Sljeme

Prvi dan proljeća i lijepo vrijeme privuklo mnoge građane na Sljeme
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Ana Vrbanek
20.02.2026.
u 10:46

Riječ je o uobičajenim periodičnim aktivnostima kako bi se ispunili svi tehnički i sigurnosni preduvjeti za daljnji siguran i nesmetan rad žičare

Zbog redovnog mjesečnog servisnog pregleda, žičara Sljeme neće biti u pogonu u ponedjeljak, 23. veljače, javili su iz ZET-a.  Za putovanje na Sljeme tog će se dana moći koristiti autobusna linija 140, dodali su, koja prometuje s Mihaljevca do vrha Zagrebačke gore. Ako imate malo dobre volje i želje za svježim zrakom, u ponedjeljak se na Sljeme možete zaputiti i pješice.

Riječ je o uobičajenim periodičnim aktivnostima kako bi se ispunili svi tehnički i sigurnosni preduvjeti za daljnji siguran i nesmetan rad žičare, priopćili su iz ZET-a.
Ključne riječi
žičara Sljeme Zagreb

