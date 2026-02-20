Žičara je u ponedjeljak na mjesečnom servisu, evo načina kako doći na Sljeme

Zbog redovnog mjesečnog servisnog pregleda, žičara Sljeme neće biti u pogonu u ponedjeljak, 23. veljače, javili su iz ZET-a. Za putovanje na Sljeme tog će se dana moći koristiti autobusna linija 140, dodali su, koja prometuje s Mihaljevca do vrha Zagrebačke gore. Ako imate malo dobre volje i želje za svježim zrakom, u ponedjeljak se na Sljeme možete zaputiti i pješice.

Riječ je o uobičajenim periodičnim aktivnostima kako bi se ispunili svi tehnički i sigurnosni preduvjeti za daljnji siguran i nesmetan rad žičare, priopćili su iz ZET-a.