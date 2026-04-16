Čisti se Sopnica i sade nova stabla, a volonteri će zaroniti i u jezero

Rukavice i vrećice za otpad su spremne, potrebno je "naoružati" se samo još dobrim raspoloženjem i – čišćenje može krenuti. Od najniže točke jezera Sopnica u Donjoj Dubravi do najviše grane u krošnjama drveća, Večernji list, Udruga Zelene i plave Sesvete te Ronilački klub AdriatiCro Zagreb s volonterima će u subotu od 10 do 14 sati urediti okoliš, ukloniti otpad i zasaditi autohtone vrste pokraj jezera, točnije na ulazu iz Sopničke ulice, kod broja 12. Prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda pokazuje da će vrijeme u subotu biti sunčano, s temperaturom do 20 stupnjeva, što znači da će uvjeti biti idealni za ugodnu rekreaciju u prirodi.

Otpad iz jezera

Ova ekološka akcija, ovaj put pod sloganom "No time to waste", održava se u sklopu popularnog projekta Rezolucija zemlja, za koji je Večernji list kao ponosni organizator osvojio prestižnu nagradu INMA Global Media Awards u kategoriji najboljeg društveno odgovornog projekta na svijetu. Riječ je o petoj "sezoni" projekta, a što se tiče programa, od 10 do 10.15 bit će okupljanje kod jezera, uslijedit će pozdravni govori, a od 10.30 će krenuti akcija čišćenja, ronjenja i pošumljavanja. U 12.30 je planiran povratak na lokaciju okupljanja, uz ručak za sve volontere i zabavni program. Kraj druženja planiran je u 14 sati.

Plemenitu, ali i veselu zagrebačku akciju koja svake godine uljepša dan svim sudionicima kroz druženje i zajedničke aktivnosti s istim ciljem, nastavljaju podržavati Udruga Zelene i plave Sesvete, Ronilački klub AdriatiCro Zagreb, Udruga Zelena i plava Dubrava, Čisteći medvjedići, Policijska škola Josip Jović, MRK Sesvete, studenti Šumarskog fakulteta, planinari HPD Lipa, Hrvatske šume, Osnovna škola Linea, OŠ Novi Jelkovec, Agroproteinka, Unija Nova i ostali brojni volonteri, prijatelji i partneri projekta Rezolucija Zemlja. Ovakvi projekti važni su za zaštitu okoliša, ističe Radoslav Dumančić iz Zelenih i plavih Sesveta koji sve poziva da dođu na jezero Sopnica. Prijave za sudjelovanje u akciji "No time to waste" već su započele, a prijaviti se možete putem obrasca.

– U akciju je uključen velik broj ljudi različitih životnih dobi i profesija, drago mi je da je tu i dosta djece. Vidi se da je tijekom godina došlo do pozitivnog pomaka, ljudi postaju sve osjetljiviji oko pitanja zaštite prirode – ističe Dumančić, naglasivši da ova akcija ističe i važnost potoka i jezera na istoku Zagreba. Nakon Soblinca, koji se čistio u prijašnjim akcijama, sad je na redu Sopnica, a akcija obuhvaća i obližnji potok.

– Želimo da potoci budu prostori za život i svakodnevno druženje – napominje. Ronilački klub AdriatiCro Zagreb već godinama sudjeluje u raznim akcijama čišćenja zagrebačkih jezera te se akciji u Sopnici, kaže voditelj Dario Duić, vesele. Njegove ekipe u subotu će "zaviriti" ispod površine jezera te, ako uvjeti za ronjenje budu povoljni, pomoći pri izvlačenju otpada.

– Tko zna što ćemo ondje naći, ljudi se uvijek iznenade kad vide što izvučemo iz jezera. Akcijama želimo osvijestiti ljude da ne bacaju stvari u vodu. Odlazak na reciklažno dvorište traje nekoliko minuta, a postupak izvlačenja otpada iz jezera i rijeka traje dugo i košta jako puno. Ipak, vidi se pomak u posljednjim godina – kaže Duić. Osim čišćenja, u sklopu akcije održat će se i edukativne radionice za učenike. Kako objašnjava Antonija Bubalo iz odjela za korporativne komunikacije tvrtke Agroproteinka, koja sa Šumarskim fakultetom pomaže u organizaciji radionica, njihov cilj naučiti je djecu kako poštovati prirodu.

– Naučit će o vrstama stabala, vrstama tla, pticama. Pozdravljam, inače, akcije poput one u subotu. Male su, ali vrlo konkretne. I malim pomacima možemo uljepšati okoliš te odgojiti buduće generacije da razmišljaju i ophode se prema prirodi. Naša tvrtka godinama surađuje u ovakvim događajima, većina naših zaposlenika je iz Sesveta pa imamo i osobne razloge za sudjelovanje. Volimo ovaj kraj – ističe. Volonterima će se pridružiti i udruga Čisteći medvjedići koja već dugi niz godina organizira i vlastite akcije čišćenja po Zagrebu i Hrvatskoj.

– Koliko god vi mislili da je nešto što ste napravili, očistili vašu ulicu, posadili stablo, postavili kućicu za ptice, mali korak, na kraju se svejedno radi o koraku naprijed, a to je ono što je najbitnije. Potrebno je jako puno koraka da se dođe do boljitka, zato ne odustajte – ističe Anja Dragičević iz udruge, odgovarajući na pitanje zašto su ekološke akcije važne. Poziva, zato, sve da se u subotu pojave kod jezera Sopnica.

Akcije diljem Hrvatske

– Imat ćete priliku okušati se u svemu pa malo zagrijavanja mišića nije naodmet. Obucite se i odjenite udobno, spremite se na znoj i smijeh (bez krvi i suza), a ne zaboravite paziti na sebe i svoje bližnje pa ponesite okrjepu i bocu vode. Možete doći busom, autom, vlakom, biciklom ili - pješke – poručuje Dragičević.

A osim u Zagrebu, akcije čišćenja provodit će i u drugim dijelovima Hrvatske. Općina Ližnjan u subotu će od devet sati čistiti uvalu Kala u Šišanu, a pridružit će im se članovi inicijative Eko aktivisti Vodnjanštine. Udruga mladih Kolektiv provest će, pak, na Hvaru akciju čišćenja u sklopu projekta "Neretvanski kanal - istraživanje i čišćenje", a tko želi, može im se pridružiti od 12 sati kod restorana Fortica u općini Sućuraj. Udruga za zaštitu kulturne i prirodne baštine Slatine čistit će, pak, od devet sati uvalu Kava na Čiovu. Još jedna akcija održava se u nedjelju. Ekološka udruga Zeleno Prigorje Križevci obavit će akciju čišćenja i pošumljavanja Park-šume Župetnica, s početkom u 10 sati.