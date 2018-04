U ovih 10 tvrtki na zbrinjavanje odlazi sav zagrebački otpad

Zbog optužbi da skrivaju odgovor na pitanje vrijedno doslovno milijune, na meti se našao Zagrebački holding. Prozvan je, naime, da skriva podatke gdje završava otpad prikupljen u Zagrebu, odnosno koje tvrtke imaju ugovor sa Zagrebačkim holdingom. Večernji list stoga donosi popis tih tvrtki te za što je koja zadužena.

Petek i dalje uporan

U javnosti je prvi Holding prozvao zastupnik u Gradskoj skupštini Renato Petek koji je optužio djelatnike Čistoće da pogrešno prikupljaju otpad, odnosno da miješaju razne vrste otpada koje bi se trebale reciklirati. Iako je svoje optužbe potkrijepio i videom, poslije je priznao da je pogriješio, a čak je rekao da će pravno odgovarati ako treba, no i da Holding i dalje skriva odgovore na brojna pitanja.

– Kada je riječ o otpadu, nema niti malo transparentnosti. Javnost bi trebala znati koje su to tvrtke, koliko im je otpada isporučeno, koja je vrijednost posla... – rekao je Petek te dodao kako je pisanim putem kao skupštinar od Holdinga tražio odgovor, no jedino što je od gradonačelnika Milana Bandića uspio saznati jest da “otpad odlazi tamo gdje treba“. Da su Petekove optužbe netočne, poručuju iz Holdinga te tvrde kako do ovog tjedna od njega nisu primili niti jedan upit na ovu temu, za što imaju i elektronički dokaz.

– Ništa ne skrivamo, štoviše, 22. ožujka su zastupnici u skupštini pred sobom imali izvješće o radu Čistoće, ondje stoji većina tih informacija, no nitko na izvješće nije reagirao pa čak ni Petek – poručila je Senka Knežević, glasnogovornica Holdinga čije službene brojke pokazuju da je u 2017. Čistoća prikupila 15.456 tona sekundarne sirovine od čije se prodaje zaradilo 8,384.302 milijuna kuna.

– Sav odvojeno skupljeni reciklažni otpad prosljeđuje se odgovarajućim tvrtkama sukladno provedenim postupcima javne nabave – poručili su iz Holdinga. Tvrtke s kojima imaju ugovor su pak 3K.F d.o.o. za papir, REOMA Grupa za karton, SPECTRA MEDIA za električni otpad, Regeneracija d.o.o. za tekstil i Vetropack straža za staklo. Holdingove podružnice Zrinjevac i Čistoća zbrinjavaju biootpad, odnosno građevinski otpad, dok je za željezo zadužen C.I.O.S., grupacija “kralja otpada“ Petra Pripuza koji je s Bandićem uhićen 2014. godine. Jedna od najvećih tvrtki C.I.O.S grupe, CE-ZA-R prikuplja drvo te glomazni otpad, a donedavno je imala i koncesiju za plastiku i metal, no u tijeku je postupak traženja nove tvrtke.

Miješani otpad na Jakuševec

U Zagrebu postoji 3033 spremnika te 76.611 posuda u kućanstvima za papir, 2657 spremnika za plastiku, 2213 za staklo, 346 za tekstil te 2040 za biootpad. Nabavlja se još 56.000 kanti i 5000 spremnika za karton i papir, 118.135 kanti i 5000 spremnika za biootpad, 1655 “zvona” za zelene otoke te vrećice za biorazgradivi otpad za 310.000 korisnika. Iz Čistoće objašnjavaju da se sav otpad posebno skuplja te se odvozi koncesionarima. Jedino miješani komunalni otpad odlazi na Jakuševec, a udio odvojeno sakupljenog otpada je u 2016. rastao za 24,86 posto u odnosu na 2015. te 26,53 posto u 2017. u odnosu na godinu prije.