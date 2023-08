Blagdan je Velike Gospe: Uz misna slavlja i tradicionalna proštenja slavi se i u Stenjevcu te Remetama

Blagdan je Velike Gospe, odnosno svetkovina Uznesenja Blažene Djevice Marije. Dan kada brojni vjerinici hodočaste u marijanska svetišta diljem zemlje, a tradicionalnim proštenjima te misnim slavljima obilježava se i u zagrebačkom Stenjevcu te Remetama.

Svete mise u župi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Stenjevcu održat će se u 7.30, 9, 11 te 18 sati. Misno slavlje u 11 sati predvodit će kardinal Vinko Puljić, vrhbosanski nadbiskup u miru, a ono u 18 sati predvodit će don Luka Klarica.

U svetištu Majke Božje Remetske euharistijska slavlja održat će se također u 7.30 i 9 sati, zatim u 10.30, a svečanu Euharistiju u 18 sati, prilikom koje će se iznijeti i kip Gospe Remetske, predvodit će Mons. Mijo Gorski, pomoćni biskup zagrebački.

Današnji je dan zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, proglasio i sajamskim danom, čime se omogućuje tradicionalna prigodna prodaja na štandovima i kioscima, a ta je odluka, kao vid pomoći obrtnicima od kojih su mnogi samozaposleni, donesena na prijedlog Društva obrtnika Grada Zagreba.

Podsjetimo, tijekom današnjeg dana na snazi će biti i posebne regulacije ZET-a, nekoliko autobusnih linija promijenit će svoje trase, a uvedena je i izvanredna autobusna linija Kaptol - Remete.

– Zbog tradicionalnih proštenja u Remetama i Stenjevcu, od 8 do 21 sat, uvodi se izvanredna autobusna linija Kaptol - Remete koja će prometovati od Kaptola do raskrižja Ulice Remete i Ulice Ivana Česmičkog. Linije 119, 146, 203, 172, 176 i 177 ovisno o smjernicama i procjeni prometne policije će tijekom cijeloga dana voziti skraćeno ili zaobilazeći zone koje će biti zatvorene zbog proštenja – kažu iz ZET-a.

Tako će zbog proštenja u svetištu Majke Božje Remetske, autobusna linija 203 (Svetice - Vinec - Kaptol), od 8 do 21 sat prometovati skraćeno do Vineca, a tijekom proštenja u Stenjevcu, od 5 sati ujutro pa do večernjih sati, doći će i do izmjena u prometovanju linija 119 (Črnomerec - Podsused most) i 146 (Reljkovićeva - Malešnica - Jankomir).

Autobus linije 119 vozit će uobičajenom trasom do raskrižja Ilice i Vrapčanske, nastaviti vožnju Ilicom i Alejom Bologne, skretati lijevo u Škorpikovu, desno na Samoborsku cestu i nastaviti uobičajenom trasom do krajnjeg odredišta. Istom trasom vozit će i u povratku, a na izmijenjenom dijelu trase koristit će sva usputna stajališta.

Autobusna linija 146 prometovat će skraćeno do kružnog toka koji povezuje Ulicu Ivane Brlić Mažuranić i Stenjevečku ulicu. Ulazno, odnosno izlazno stajalište bit će uspostavljeno poslije kružnog toka u Ulici Ivane Brlić Mažuranić, u smjeru Reljkovićeve.

