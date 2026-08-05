Od roda do lasica: Zagrebačko oporavilište u prvoj polovici 2026. primilo više od 1000 životinja

Oporavilište za divlje životinje Zoološkog vrta Grada Zagreba u prvoj je polovini ove godine primilo 1011 životinja. To je 143 životinje više nego u istom razdoblju lani, pohvalili su se iz ZOO–a.

– Naši veterinari i veterinarski tehničari u Oporavilištu za divlje životinje iz godine u godinu imaju sve više posla. Oporavilište je ove godine prvi put već u prvoj polovini godine zbrinulo više od tisuću divljih životinja. To s jedne strane govori o empatiji građana prema bolesnim, ozlijeđenim i životno ugroženim divljim životinjama, a s druge strane potvrđuje sposobnost naših kolega iz Oporavilišta da pruže pomoć životinjama velikog broja vrsta. Svaka četvrta ovamo pristigla životinja strogo je zaštićene vrste. U našem polugodišnjem izvješću stoji da je u Oporavilište primljeno 238 jedinki strogo zaštićenih vrsta te da 773 jedinke pripadaju nezaštićenim vrstama životinja – kazao je Ivan Cizelj, ravnatelj Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba.

Životinje nezaštićenih vrsta u Oporavilište stižu s područja Grada Zagreba, a neke zaštićenih vrsta i iz drugih dijelova zemlje. Naime, upravo je Oporavilište Zoološkog vrta jedno od desetak ovlaštenih mjesta u Hrvatskoj gdje se tim životinjama može pružiti odgovarajuća veterinarska skrb.

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– Među životinjama zaštićenih vrsta u prvih je šest mjeseci 2026. godine najviše bilo šišmiša – čak 54. Primili smo i 28 vjetruša, 22 male ušare, 20 sjenica, 17 čančara, 13 roda, 11 škanjaca, osam crvenrepki, sedam djetlića i šest piljaka. Uistinu je dug popis naših 'pacijenata' – od dva orla štekavca preko lasice i bjelice do pjegavog daždevnjaka i gatalinke. Svim životinjama pružamo veterinarsku skrb u skladu s njihovim potrebama. Svaki je slučaj drugačiji. Nekim je životinjama potrebna antibiotska terapija, a nekima složen kirurški zahvat. Dio mladunaca traži višemjesečnu ručnu othranu – kazao je Jadranko Boras, veterinar u Zoološkom vrtu Grada Zagreba.

Među životinjama nezaštićenih vrsta koje se zbrinjavaju u Oporavilištu, najviše je golubova, vrana i vrabaca. Nakon što se životinje izliječe u Oporavilištu, većina ih se tamo uspješno i oporavi. Nakon toga se vraćaju u prirodu. Dio životinja seli se u drugo oporavilište na daljnji oporavak. Kad uoče bolesnu, ozlijeđenu ili životno ugroženu divlju životinju, stanovnici trebaju nazvati Infocentar za izgubljene i pronađene životinje Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba: 01 2008 354. Nakon toga terenska služba Skloništa odlazi po životinju, preuzima je i prevozi u Oporavilište za divlje životinje Zoološkog vrta Grada Zagreba.