Nova zagrebačka tržnica više od godinu dana zjapi prazna, stanari očajni: 'Gdje je zapela renovacija?'

Nakon više od pola stoljeća, Vrapče je dobilo novu suvremenu tržnicu, no ubrzo se ispostavilo da je njen dizajn bio toliko nepraktičan da nitko ne želi ondje poslovati. Modernu vrapčansku tržnicu, u koju je uloženo tri milijuna eura, danas gotovo nitko više ne posjećuje pa je Grad pokrenuo njenu rekonstrukciju. Nakon postupka javne nabave koji je trajao nekoliko mjeseci, odabran je izvođač, a radove će obaviti tvrtka Kustošija građenje d.o.o. Ugovoreni iznos je 115.279 eura bez PDV-a, što je mnogo više od 80.000, koliko je izvorno procijenjena vrijednost.

Budući da je prošlo već nekoliko mjeseci od zadnjih informacija o najavljenim radovima, stanovnici su se počeli pitati što je s renovacijom, odnosno gdje je zapela. – Zna li se što je s renoviranjem novog placa? Di je sad zapelo? Plac nije u funkciji već dvije godine. Kad će Vrapče opet postat kvart s obiljem svega kao nekad? – pitanje je postavila stanovnica kvarta na Facebook grupi.

Drugi se složili da na stanari renovaciju već predugo čekaju. – To se nažalost svi pitamo – priznala je jedna osoba. Neki su gospođu uputili na mjesni odbor i gradsku četvrt, a drugi su kritizirali loše projektiranje placa otvorenog u veljači 2025. Prema podacima na Elektroničkom sustavu javne nabave (EOJN), izvođač je odabran početkom lipnja ove godine, a ugovor je potpisan krajem lipnja. Nije, međutim, poznato zašto još nisu krenuli radovi. Upit o tome smo poslali Gradu.

Projekt rekonstrukcije, prema natječajnoj dokumentaciji, , predviđa demontažu elemenata pročelja i stolarije, uklanjanje pregradnih zidova i premještanje elektroinstalacija. U unutrašnjem prostoru uklanjaju se pojedini pregradni zidovi i prema tome prilagođavaju instalacijski sustavi i završne obloge. Prema novom rješenju, zatvaraju se pretprostori placa, čime se povećava površina zatvorenog dijela objekta. U unutrašnjosti se izvodi uklanjanje dijela pregradnih zidova, čime se prilagođava organizacija prostora.

Projektom rekonstrukcije nije obuhvaćena cijela zgrada, već se obuhvat zahvata odnosi na dio prizemlja unutar kojeg se nalaze poslovni prostori za prodaju mesa, peradi, ribe i cvijeća – detaljizira se u glavnom projektu natječaja kako bi se plac trebao preurediti. Unutarnji prostor prizemlja tržnice, stoji još, trebao bi se proširiti za dodatnih 11 kvadrata. U dokumentu se također ističe da će novi raspored prostorija biti efikasniji te bolje osvijetljen. Radovi bi trebali trajati oko četiri mjeseca.