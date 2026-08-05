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Buknuo požar u Zagrebu: Eksplodirao aparat za gašenje, jedan vatrogasac privatne tvrtke u bolnici

Zagreb: Tvrtka Chromos u čijem je krugu izbio požar aparata
Marko Seper/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
05.08.2026.
u 21:34
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Vatrogasac tvrtke na terenu je gasio požar aparatom, pa je došlo do eksplozije aparata odnosno vjerojatno cijevi S50 koja je ozlijedila vatrogasca. Pozvana je hitna mdicinska pomoć koja ga je zbrinula

Na Radničkoj cesti u Zagrebu došlo je do požara na pomoćnoj građevini. Kako su nam kazali iz JVP Grada Zagreba oko 19:39 sti stigla je dojava građana da na parceli Cromos boja i lakova nešto gori. Vatrogasci privatne tvrtke na terenu već su pokušali započeti gašenje aparatom za početno gašenje požara, a vatra je buknula na ormariću. Zagrebački vatrrogasci odmah su lokalizirali požar.

Vatrogasac tvrtke na terenu je gasio požar aparatom, pa je došlo do eksplozije aparata odnosno vjerojatno cijevi S50 koja je ozlijedila vatrogasca. Pozvana je hitna mdicinska pomoć koja ga je zbrinula. 

Požar je zahvatio skladišni manji ormarić u kojem su bile boje i lakovi. Požar je u potpunosti ugašen, kazali su iz JVP Grada Zagreba. 
Ključne riječi
Zagreb požar

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