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NATJEČAJ OD 3,7 MILIJUNA EURA

Metalik tamnosivi, plug–in hibrid, 190 konja: Ovo su auti koje Holding želi unajmiti putem operativnog leasinga

Zagreb: Službena vozila INA-e na parkiralištu ispred tvrtke
Autor
Hana Ivković Šimičić
05.08.2026.
u 15:34
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Koristit će ih, među ostalim, djelatnici Holdinga te Gradskih ljekarni, Gradske plinare Zagreb, Gradske plinare Zagreb – Opskrba i Gradskog stambenog komunalnog gospodarstva (GSKG)

Do 3,7 milijuna eura spreman je platiti Zagrebački holding za automobile koje će unajmiti putem operativnog leasinga, a koristit će ih, među ostalim, djelatnici Holdinga te Gradskih ljekarni, Gradske plinare Zagreb, Gradske plinare Zagreb – Opskrba i Gradskog stambenog komunalnog gospodarstva (GSKG). Natječaj je raspisan te traje do 3. rujna, a javna nabava podijeljena je u tri kategorije. 

U prvu spadaju vozila više srednje klase, za što je predviđeno 174 tisuće eura. Namijenjena su isključivo korisnicima iz Zagrebačkog holdinga. Vozila moraju imati minimalno 140 kilovata snage, odnosno 190 konja, s obujmom motora od minimalno 1500 kubnih centimetara, trebaju biti tamnosive metalik boje, a duljine su minimalno 4,7 metara. Traži se plug–in hibrid s automatskim mjenjačem, a od dodatne opreme vozilo mora imati klimu, naslon za vozača, putno računalo. Nabavljaju se isključivo nova vozila, ne starija od 2025. godine, i to četiri komada. 

U drugoj grupi vozila nabavljaju se automobili srednje klase, za što će se izdvojiti oko 608.000 eura. Traže se isto nova vozila, snaga i kubikaža motora je ista, no dimenzije su nešto manje pa se u ovom slučaju traži automobil duljine najmanje 4,5 metra. Riječ je također o plug–in hibridu, tamnosive metalik boje, a nabavlja se 16 automobila. 

Treća kategorija je za vozila niže srednje klase, za što će se izdvojiti 2,95 milijuna eura. Mogu biti dizel, benzin, hibrid, plug–in hibridi ili električni, s minimalno 85 kilovata snage motora, s prednjim pogonom. Što se tiče boje, mogu biti metalik siva, tamnoplava, srebrna ili bijela. Također moraju biti nova, s godinom proizvodnje najranije od 2025. godine, a tražena količina je 92 vozila.  Leasing razdoblje za sve kategorije je 60 mjeseci, odnosno pet godina. 

– Vozilo je potrebno vratiti u urednom stanju, sposobnim i sigurnim za funkcioniranje, a koje odgovara normalnoj i ugovorenoj amortizaciji te sa svim dokumentima vozila, dokazima o servisiranju, ključevima i ostalom pripadajućom standardnom i dodatnom opremom – napominje se u dokumentaciji koja propisuje u kakvom stanju se vozila moraju vratiti nakon korištenja. 

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Zagreb: Službena vozila INA-e na parkiralištu ispred tvrtke
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Ključne riječi
Automobil Zagreb leasing

Komentara 9

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Avatar Mi ili Oni
Mi ili Oni
16:22 05.08.2026.

Krade se pa nema za ceste, vrtiće.

Avatar Mi ili Oni
Mi ili Oni
16:25 05.08.2026.

Nikada nisu imali za auto jer nisu imali, nezaposleni, zivjeli kod roditelja, sada se docepali vlasti i trose nase na sve atrane, kupuju luksuzne aute.

MA
maringo
15:59 05.08.2026.

A gdje su im bicikli?

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