Zagreb ne ide na godišnji! Ovo su najbolji razlozi za ostati u gradu do kraja kolovoza

Ples, kino i kazalište pod zvijezdama, rock koncerti, uživanje na ležaljkama uz Savu, isprobavanje gastro noviteta. Bilo da su godišnji odmor već "obavili" ili će, pak, ovog ljeta ostati u gradu, Zagrepčani imaju niz opcija za izlazak tijekom vrućih kolovoških večeri, a u ovom vodiču predstavit ćemo nekoliko najzanimljivijih manifestacija koje se u metropoli održavaju do kraja ljeta.

Ja sam za ples

Počnimo s Green River Festivalom koji se na nasipu uz Hendrixov most održava sve do 27. rujna. Osim cjelodnevnih glazbenih slušaonica, na programu su i večernji koncerti, projekcije filmova i likovne radionice, a oni koji to žele, u nedjelju mogu sudjelovati i u turniru u beli s početkom u točno 18.48 sati. Posebnost Green River Festivala je i njegov održivi koncept. Gotovo cijeli festivalski prostor uređen je ručno izrađenim elementima nastalima od recikliranih i ponovno iskorištenih materijala, a organizatori napominju i da su kućni ljubimci na manifestaciju i više nego dobrodošli.

Ljubitelji rumbe, salse, valcera, swinga, foxtrota i drugih klasičnih plesnih pokreta dobrodošli su, pak, u centar grada, gdje je upravo počelo novo izdanje popularnog Plesnjaka na Zrinjevcu. Glazbeni paviljon svakog će petka i subote do 29. kolovoza postati pozornica za radionice u izvedbi Plesnog centra Zagreb by Nicolas, a posjetitelji svoja mjesta mogu zauzeti od 17 sati. Radionice počinju od 18, a slijede koncerti s početkom od 20 sati. Tijekom ljeta na Zrinjevcu će nastupiti Louise, Bacon&Blues Corp., Siniša Radan Garden Party, Davor Doležal Quartet i brojni drugi glazbenici.

Ljeto u Zagrebu posljednjih je godina gotovo nemoguće zamisliti bez Zagreb Classica

Kao i svake godine, glumačka družina Histrion održava Zagrebačko histrionsko ljeto na Opatovini, a na programu je "Francekova teta", komedija hrvatskog dramatičara Nine Škrabea, najizvođenijeg histrionskog autora. Nastala je po motivima glasovite komedije "Charliejeva tetka" engleskog dramatičara Brandona Thomasa, u glavnim ulogama su Dražen Čuček, Jurica Marčec, Tea Šimić, Fran Hercog i Ivan Grčić, a predstave se održavaju od utorka do subote u 21 sat. Manifestacija traje do 5. rujna.

Spas od ljetnih vrućina Zagrepčani mogu potražiti i u hladovini šume na Tuškancu, gdje se tijekom kolovoza održavaju projekcije filmova na otvorenom. Program "Film u šumi" traje do kraja tjedna, a zasigurno najpopularniji naslov na popisu jest blockbuster "Odiseja" Christophera Nolana, koji se prikazuje u nedjelju u 21 sat.

Druga polovica kolovoza donosi nova izdanja popularnih manifestacija. Scena Amadeo tijekom kolovoza i rujna u ambijentu Hrvatskog prirodoslovnog muzeja donosi nastupe glazbenika poput Miroslava Tadića, Aljoše Jurinića, Martine Filjak, Monike Leskovar te brojnih drugih hrvatskih i stranih umjetnika, a detaljna satnica može se vidjeti na službenim web stranicama Amadea. Zagrebački velesajam pretvorit će se, pak, u veliku pozornicu za rock, funk, pop i druge bendove. Ljeto na Velesajmu trajat će od 28. kolovoza do 6. rujna, a festival će otvoriti Tribute Vikend posvećen izvedbama hitova glazbenih legendi poput Iron Maidena, Metallice, Billy Idola i Red Hot Chili Peppersa.

Popularna street food manifestacija PLACe market, koja se od ove godine održava na tržnici Kvatrić, u Zagreb se vraća 21. kolovoza, a traje sve do kraja listopada. U projektu sudjeluje više od 20 poznatih zagrebačkih ugostitelja koji petkom izlaze iz svojih restorana i lokala na ulicu i donose svoje street food specijalitete pa posjetitelji mogu degustirati rižota, tjestenine, pizze, burgere i mnoge druge delicije u "režiji" nekih od najboljih domaćih chefova.

Sport za sve

Pregršt aktivnosti ima i za one koji slobodno vrijeme vole ispuniti treninzima i rekreacijom. Društvo za športsku rekreaciju "Medveščak" do 1. rujna nudi besplatne treninge korektivne gimnastike svima koji to žele, a održavaju se od ponedjeljka do petka između 9 i 11 sati. Do 15. rujna održava se i program Rekreativno ljeto, u sklopu kampanje Grada Zagreba "Sport za sve = Zdravlje za sve". Program Zagrepčanima svih generacija omogućuje besplatno sudjelovanje u sportskim i rekreativnim aktivnostima na 60 lokacija u Zagrebu. Sadržaji uključuju vikend izlete na Medvednicu, večernju jogu i fitness programe na otvorenom na Jarunu te školu nordijskog hodanja na Bundeku. Lokacije i termini mogu se saznati na stranicama Zagrebačkog saveza sportske rekreacije Sport za sve.

Jedan od većih spektakla ovog mjeseca jest Europsko prvenstvo u sportskoj gimnastici, koje se u Areni Zagreb održava od 13. do 16. kolovoza. Riječ je o, kako kažu u Turističkoj zajednici Grada Zagreba, prvom takvom prvenstvu ikada organiziranom u Hrvatskoj te najvećem gimnastičkom natjecanju u zemlji još od Univerzijade 1987. godine.•