Bernardićeva platforma predstavila svoj tim: U planu im je Grad na Savi, zatvranje Jakuševca, metro...

Gradska platforma Servus Zagreb danas je predstavila svoj tim stručnih ljudi koji donose konkretne planove i rješenja za razvoj metropole. Na konferenciji održanoj u hotelu Internacional, okupljeni su stručnjaci iz različitih sektora – od urbanizma, prometa i ekologije do gospodarstva, energetike i socijalne politike – koji će, poručili su iz platforme, svojim znanjem i iskustvom omogućiti modernizaciju i napredak grada.

"Zagreb zaslužuje više od obećanja – zaslužuje konkretne projekte, jasan plan i ljude koji znaju kako ih provesti", kazao je Davor Bernardić, nositelj platforme Servus Zagreb, naglašavajući pritom važnost okupljanja stručnog tima koji ima viziju i iskustvo potrebno za preobrazbu glavnog grada. A Ines Kovačević, profesorica defektologije i stručnjakinja za socijalnu skrb, istaknula je, tako, nužnost jačanja socijalnih usluga i osiguravanja dostupne podrške za najranjivije skupine.

"Zagreb mora biti grad koji brine o svojim građanima, u kojem nitko nije prepušten sam sebi. Zagreb je postao multinacionalan i multikulturalan grad. Grad koji svoje nove sugrađane treba poučiti i našem jeziku i našoj kulturi, a time im olakšati savladavanje drugih vještina potrebnih na poslovima važnim za razvoj i našeg grada i zemlje", poručila je.

S druge strane, magistra međunarodnih odnosa i poduzetnica Gabriela Bošnjak kazala je kako mladi žele ostati u Zagrebu i graditi svoju budućnost, ali im se moraju dati prilike – od kvalitetnog zapošljavanja do stanovanja koje si mogu priuštiti.

"Često čujem pitanje – što konkretno možemo učiniti za mlade? Prije svega, važno je razumjeti da mladi nisu homogena skupina. Svaki mladi čovjek je pojedinac sa svojim ambicijama, izazovima i potrebama. No, jedno im je zajedničko – osjećaj obeshrabrenosti i nepovjerenje u institucije, vlast i društvo", rekla je G. Bošnjak.

8.2.2025., Zagreb - Predstavljanje tima gradske platforme Servus Zagreb. Photo: Patricija Flikac/PIXSELL Foto: Patricija Flikac/PIXSELL

Željko Uhlir, stručnjak za graditeljstvo i imovinu grada, osvrnuo se na potrebu ubrzavanja i pojednostavljenja birokratskih procesa za građane i poduzetnike. "Nijedan ozbiljan grad ne može si priuštiti da poduzetnici i investitori čekaju više od 135 dana na dozvole i suglasnosti. Vrijeme je da Zagreb postane grad u kojem je razvoj sustavno planiran i potican", istaknuo je.

"Grad koji misli na budućnost mora osigurati energetsku održivost i sigurnost stambenih objekata. To nije opcija, to je nužnost. Osim postojećih planova i programa za sufinanciranje obnove potrebno je na nivou Grada donijeti programe i planove koji će osigurati da Grad ispuni preuzetu obavezu i postane klimatski neutralan do 2050.", poručio je pak Zoran Veršić, arhitekt i profesor te naglasio važnost energetske učinkovitosti i obnove zgrada kao temelja za sigurniji i održiviji Zagreb.

Zdravko Jurčec, stručnjak za prostorno planiranje, predstavio projekt renaturalizacije Save i stvaranja novog ekološkog i urbanog identiteta grada. "Na ovom projektu radim preko 25 godina i uvelike se razlikuje od drugih projekata koji razvijali na Savi! Vrijeme je da Zagreb konačno iskoristi potencijal Save i stvori moderan prostor uz rijeku, povezan s gradom i građanima! Plan je da napravimo novi Maksimir, jednu novu zeleno plavu priču sa šumama i visokim drvećem. To je prostor koji apsolutno zaslužuje da zasja!" rekao je.

"Zagreb će do 2028. godine imati rješenja koja su održiva i ekološki prihvatljiva. To uključuje zatvaranje Jakuševca, gradnju potrebne infrastrukture i potpunu zelenu tranziciju", istaknuo je Mirko Budiša, stručnjak za energetiku i zaštitu okoliša. Stanislav Frančišković Bilinski, stručnjak za promet, kazao je kako Zagrepčani "ne smiju svakodnevno gubiti sate u prometnim gužvama". Rješenja, dodao je, postoje.

"Metro bi zasigurno izuzetno povoljno utjecao na kvalitetu javnog prijevoza, opće poboljšanje sveukupne prometne situacije, te općenito na poboljšanje kvalitete života u Zagrebu", rekao je Frančišković Bilinski.

A predstavljanje ovog tima označava i početak kampanje Servus Zagreba. "Ovo je tim koji zna, hoće i može. Imamo viziju, imamo rješenja i imamo ljude koji će ih provesti. Na ovom brodu ima mjesta za sve, hrabre, poštene i odlučne ljude, organizacije i inicijative koje žele dobro našem gradu! Imamo najbolji tim, imamo najbolji program, i vrijeme je da i Zagreb postane najbolji! Vrijeme je da Zagreb postane grad koji radi za svoje građane. Pošteno, pametno i snažno!", zaključio je Bernardić.

Ovoj platformi u planu je realizirati brojne projekte u metropoli, a posebno bi izdvojili šest strateških: