Bandićevi statičari od sljedećeg tjedna u kontroli svakog stana

Početni ceh 42 milijarde. A onda je skočio na 86 milijardi kuna. Brojke koje se odnose na procjenu štete prouzročene potresom, a iznijela ih je državna vlast, za većinu su nas nezamislive. I niži iznos, koji je krajem travnja iznio ministar graditeljstva Predrag Štromar, većini se čini astronomskim, a onaj viši, koji je nedavno objavio premijer Andrej Plenković, znanstvenom fantastikom. Shvatio je to i premijer pa je, da bi objasnio o kolikoj je cifri zapravo riječ, napravio i usporedbu: saniranje štete od potresa koštat će kao 22 Pelješka mosta.

U prvom krugu cijele zgrade

No to je tek generalna procjena, više je puta istaknuo zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, koji je zato odlučio da će i on “izbaciti” svoju brojku. No bilo bi neodgovorno, stalno ponavlja, da je ima prije nego što su se svi domovi detaljno pregledali. Tako je oformio svoju ekipu statičara putem natječaja koji je Grad raspisao krajem svibnja, a na njega su se javila 123 inženjera. Prvi sastanak, na kojem je predstavljen model po kojem će obilaziti kuće i stanove, bio je jučer na Velesajmu, neki su inženjeri već potpisali ugovore, a idući tjedan krenut će i u obilazak.

No počeli su se nazirati i novi problemi: zbog trenutačne regulative ni Bandićevi stručnjaci neće moći dati sasvim detaljnu procjenu. Riječ je o Zakonu o ublažavanju i uklanjanjuposljedica prirodnih nepogoda te o Pravilniku o registru šteta, prema kojima se može procijeniti tek postotak oštećenosti pojedinog doma. Ipak, to je detaljnije u odnosu na procjene države jer su se one temeljile na procjeni štete cijelog stambenog objekta, a ne pojedinačne stambene jedinice, koje će se sad gledati. Najdetaljnija šteta znat će se tek kad se izradi projekt, kažu inženjeri, a za to se pak mora čekati Zakon o obnovi.

– Grad je morao formirati svoje povjerenstvo sada jer ga na to obvezuje trenutačni zakon, a zapravo su ovi obilasci tek dio prijelaznog razdoblja do donošenja novog zakona – kaže jedan od inženjera koji je bio na sastanku.

Treba nas barem tisuću

Ugovore usto nisu mogli potpisati svi koji su se javili. Odnosno, nisu mogli oni koji su dio neke tvrtke, već samo samostalni inženjeri, jer je tako određeno u javnom pozivu.

– A to će dodatno otežati posao. Stotinjak inženjera na 30.500 prijavljenih šteta premalo je, trebat će ih bar tisuću da bi se to dovršilo u razumnom roku. Zato smo predložili Gradu da se omogući sudjelovanje i preko tvrtke – kaže Krunoslav Komesar, inženjer građevine koji je bio i u ekipi za prve preglede u sklopu Ureda za hitne intervencije. Oštećenja će se i u ovom drugom pregledu bilježiti aplikacijom, a stručna osoba za procjenu šteta plaćat će se 150 kuna bruto po satu. Članovi povjerenstva moraju biti građevinske i arhitektonske struke s najmanje tri godine radnog iskustva.