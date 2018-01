Bandić će božićnice dati, ali s “trona” ipak ne silazi

Dugo je razmišljao, prespavao i onda odlučio – neka im božićnice. Sam je gradonačelnik Milan Bandić, prepričali su sindikalisti, objasnio kako je došao do zaključka o tome da će za dva do tri dana Holdingovim zaposlenicima ipak isplatiti čitav iznos božićnice iako je još prije tjedan dana čvrsto i odlučno tvrdio da to neće napraviti, čak i “pod cijenu svoje abdikacije”.

Tisuće tužbi

Izvori iz gradske uprave kažu nam da su mu još sve stvari na mjestu, tako da se gradonačelnik, čini se, zasad još ne planira odande iseliti, što sindikaliste zapravo uopće i ne zanima. Svojom “malom pobjedom”, kako kažu, zadovoljni su pa ocjenjuju da je prikupljanje punomoći za pokretanje tužbi, kao i predavanje prvih Općinskom sudu bio vrlo dobar potez. Rekli su već i prije, kršenje kolektivnog ugovora od poslodavca dobar je temelj za tužbe koje bi Holding trebale koštati oko 15 milijuna kuna.

– Plus, naravno, iznos koji nam svejedno mora isplatiti jer ćemo tužbe sigurno dobiti – bili su uvjereni sindikalisti, koji će nakon isplate preostalog iznosa, odnosno još 1600 kuna, od tužbi i odustati. Da će Bandić ipak isplatiti ostatak novca, nisu se, priznaju, nadali.

– Došao nam je poziv za sastanak od predsjednice uprave Ane Stojić Deban na kojem smo trebali početi s pregovorima za novi kolektivni ugovor. Naznačeno je bilo da će doći i gradonačelnik, koji nam je na kraju rekao da će, uz isplaćenih 1250 kuna božićnice, dati i ostatak – objasnio je predsjednik Sindikata komunalnih radnika Hrvatske Želimir Hercigonja, koji je već ranije ionako rekao da sindikati u nove kolektivne pregovore neće dok im se ne isplati čitavih 2885 kuna, koliko im trenutačno po ugovoru pripada. Na sastanku jučer, kaže Hercigonja, nije se posebno pregovaralo, već se zahtijevalo da se formiraju tri pregovaračka tima. Sindikatima je, govori, već najavljeno kako bi “bilo dobro” da iste iznose regresa i božićnica ne očekuju i u iduće vrijeme.

Ne pristajemo na manje plaće

– Rečeno nam je da ćemo u 2018. imati gubitke ako ne pristanemo na određene ustupke – objasnio je Hercigonja, koji okuplja zaposlenike Zrinjevca, Gradskih groblja, Autobusnog kolodvora, Vodoopskrbe i odvodnje, Gradskog stambenog komunalnog gospodarstva i ustanove Upravljanje sportskim objektima. Iako nisu više dio trgovačkog društva, i ZET-ovce u idućem periodu očekuju kolektivni pregovori, ali u njima, kažu, neće biti popustljivi. Ne dolaze u obzir nikakva smanjivanja prava, kažu holdingovci, a pristati neće, govore, ni na smanjenje plaća od pet posto, kao što je također prošlog tjedna najavio Bandić.

– Slažemo se s otvaranjem kolektivnih pregovora, ali na osnovama da je nakon punog desetljeća materijalnih odricanja radnika došlo vrijeme o realnim pregovorima o povećanju osnovice plaće i povećanju cijene satnice – rekao je predsjednik sindikata Zagrebačkog holdinga Dražen Jović.