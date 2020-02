Zastoj u Dubravi: Auto zapeo zbog sanacije pruge, brojni građani bijesni

U Maksimirskoj ulici u blizini Kraša došlo je do zastoja kad je taksi zapeo na pruzi na kojoj se upravo vrši sanacija.

Kako je izvijestio ZET, na Maksimirskoj cesti, od Ulice Ravnice do ulice Fakultetsko dobro, zbog radova sanacije tramvajskog kolosijeka bit će zauzet prometni trak do 2. ožujka, od 22 do 5 sati te subotom od 7 do 14 sati.

Brojni građani bijesni su jer će zbog toga kasniti i nisu se libili izraziti to po brojnim Facebook grupama.

– Onaj koji se vozio s njime u tom trenutku, definitivno nije stigao na vrijeme na odredište – neki su od komentara.

– Stvarno je kreten. Zbog njega i kasnim.

Drugi ističu kako je pozitivno što se konačno taj dio renovira.

– Možda čovjek snima ''Povratak u budućnost 8'' – duhovito je istaknuo jedan Zagrepčanin.

– Ako može tramvaj, može i on. Kaj onda ak' su sve raskopali – smatra drugi