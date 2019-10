Aute dižemo i kolegama i rodbini, oprosta nema, ali može na rate...

Dali su mu na rate, ali, čujte, pa platiti je morao – kako oprosta nema ni među kolegama, a ni rodbinom kad je “pauk” Zagrebparkinga u pitanju, objašnjavali su nam jučer u svom vozilu Stjepan Rogulja i Nikola Jović. Dugogodišnji djelatnici mnogima najkontroverznijeg kamiona u gradu taman su izvadili svoj uređaj da nam pokažu kako funkcionira izdavanje naloga za premještanje automobila, kad se na prozoru odjednom začuo tihi, pomalo čak i neprimjetan, onaj “kuc-kuc” koji zapravo ne želi puno smetati, ali ipak bi da ga se uoči.

“Gospođa kamera” sve vidi

– Samo na dvije minute ću tu ostaviti auto, idem do mjenjačnice. Velim vam da znate, dečki. Nemojte – stariji gospodin obratio se našim sugovornicima, oni se blago nasmiješili, a onda ga upozorili na “gospođu kameru”. Postavljene su one na Kvaternikovu trgu, kazali su njemu, a onda i nama, i sigurno će snimiti nepropisno parkiranje, a gospodinu će kazna prometnog redarstva doći na kućnu adresu.

– A valjda ne bu. Dvije su to minute. Al’ nemojte me vi – dok je već odmicao od “pauka”, uporan je bio Zagrepčanin, a djelatnici Zagrebparkinga tu su priliku iskoristili kako bi nam objasnili proces koji oni moraju proći prije nego što neki automobil ne dignu i premjeste. Prvo, ističu Stjepan Rogulja i Nikola Jović, ništa se ne može raditi bez naloga komunalnih ili prometnih redara ili pak prometne policije. Čak i u slučaju da sami djelatnici “pauka” primijete prekršaj, prvo ga šalju na odobrenje i tek tada postupaju.

– Kad se nama sve odobri, onda krećemo s poslom – govori nam Stjepan Rogulja, koji u Zagrebparkingu radi već 31 godinu. Prvo je, kaže, naplaćivao parkiranje, od 1995. u “pauku” je bio suvozač, a posljednjih 15 godina upravlja vozilom. Dinamičan je to i nimalo dosadan posao, ističe Rogulja, koji kaže kako, osim samog znanja o autima, jer treba namjestiti “balans vage” kad se vozilo diže, on i njegovi kolege moraju biti i dobri komunikatori te povremeno psiholozi. Različita iskustva imaju s terena, kaže nam Nikola Jović, koji je u timu s Roguljom, a u “pauku” radi posljednjih 12 godina.

Prioritet su pozivi

– Ovisi vam to, kao i svugdje, na koga naletite. Neki jednostavno priznaju svoju grešku, a drugi bi se svađali. Mi uvijek nastupimo smireno i fino porazgovaramo jer sve ostalo nema smisla – govori Jović koji kaže da on i njegovi kolege prioritetno izlaze na pozive građana, ali i kad njih nema, “pauk” sam kruži gradom i provjerava situaciju. A ono što Zagrepčani najčešće prijavljuju jesu vozila na kolnim prilazima, ona koja drugima “blokiraju” izlaz s parkirališnog mjesta, parkirane na zebrama i u pješačkim zonama, ali i one koji svoje aute ostave na mjestima za osobe s invaliditetom, a ne bi smjeli. Što se samih intervencija tiče, njihov dnevni broj, kažu nam Rogulja i Jović, teško je reći.

– Nekad budu tri, nekad deset, a nekad i ne stajemo, samo vozimo. Nema čak ni dana u tjednu koji bi bio “popunjeniji”. Možda je ponedjeljkom nekad malo veća gužva jer to je dan kad svi nešto idu obavljati – kaže Stjepan Rogulja koji kao jedan od neobičnijih terena pamti dizanje kombija jednom mađioničaru. Taman, kaže, da je vozilo izbalansirao na vagi za dizanje, kad se ono opet počelo ljuljati. Krene ispočetka, dogodi se isto.

– Kombi smo spustili, kad u tom trenutku dolazi mađioničar i govori da su unutra kolica koja su se, naravno, kad smo mi vozilo dizali, premještala unutra i kombi se ljuljao – prepričava Rogulja, dok je njegov kolega Jović, još dok se parkiralo u Mesničkoj, digao prvi auto u redu, a sljedeći je počeo kliziti prema Ilici. Da ne ode, razbije se, a i izazove nesreću, Jović ga je zadržavao pola sata dok nije došao vlasnik i povukao ručnu.