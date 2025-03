Ako se vozite ovom ZET-ovom linijom, karta koju su objavili mogla bi vas zanimati: Autobus zbog radova mijenja trasu

Vozite li se ZET-ovom linijom 228, moglo bi vas zanimati da će ovog vikenda ona voziti djelomično izmijenjenom trasom. Kako javljaju, od sutra, od 8 sati pa do nedjelje, 16. ožujka, do 16 sati, zbog radova u Petrovoj ulici, autobus 228 (Borongaj - Rebro - Borongaj) prometovat će redovnom trasom do raskrižja Lašćinske ceste i Petrove ulice - Ulica Franje Pokornoga - Ulica Ivana Rendića - Ulica Jordanovac - Petrova ulica te dalje redovnom trasom prema Borongaju.

Za vrijeme radova neće se koristiti autobusno stajalište "Petrova 116", a privremeno se uspostavlja stajalište u Petrovoj ulici, nasuprot kućnog broja 109.