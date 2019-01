Pobuna u Španskom: Bolji život u kvartu tražimo na ulici

Djeca im se, kažu, nemaju gdje igrati, pod nosom im se događaju prometne nesreće zbog nedostatka semafora, a učenici iz naselja gužvaju se u osnovnoj školi koja je toliko malena da se nastava provodi u tri smjene. A povrh svega, početkom prosinca uvedena im je naplata parkiranja za mjesta ispred zgrada u kojima žive. Dozlogrdilo je stanovnicima Španskog gledati stanje u njihovu kvartu, a izići će na ulice da to i pokažu. Najglasniji su oni u ulicama Antuna Šoljana i Vilima Korajca koji danas u 17 sati organiziraju prosvjed pod sloganom “Za lijep život u naselju Špansko”. Njihove predstavnice Irena Babić i Aleksandra Baković isprintale su plakate i polijepile ih po svim zgradama u kvartu, a uvjerene su da će odaziv biti velik.

Šef četvrti: Nema smisla

– Prevelik broj godina promatramo probleme u kvartu kako rastu i kako se ništa ne čini, samo gledamo kako propada – kaže Irena Babić, koja u Španskom živi više od trideset godina.

A problema je, ističu i njezini susjedi, mnogo, od kojih je najmanji onaj da je od 1. prosinca u Šoljanovoj, na kućnim brojevima 6-26, te u Korajčevoj na brojevima 3-23, i to samo za te zgrade, uvedena naplata parkiranja. Povlaštene karte stoje, doduše, 25 kuna mjesečno i izdaju se samo vlasnicima stanova u tim zgradama, no nije stvar u cijeni, kaže I. Babić, nego u principu.

– Ne želimo plaćati parkiranje kad ostatak kvarta, pa i cijeli dio grada od centra do nas, to ne mora. To jednostavno nema smisla. Neka nam radije prošire parkiralište jer imamo samo 200 mjesta na više od 750 stanova u tim zgradama – ističe I. Babić.

Ukidanje naplate i proširenje parkirališnih mjesta neki su od prosvjednih zahtjeva, a na listi je i hitno rješavanje signalizacije na raskrižju Šoljanove s Korajčevom i Ulicom Drage Gervaisa. Veoma je prometno, kažu prosvjednici, a nema semafora, zbog čega se često događaju prometne nesreće.

– Samo stotinjak metara dalje, pak, nalazi se semafor koji ne radi, a nalazi se na raskrižju između slijepe ulice i gradilišta. Pa tko je tu lud? – pita se Aleksandra Baković.

Semafor na raskrižju nužan je posebice zbog zaštite djece, kojih je u kvartu, kažu, sve više. A svi se ti mališani, napominju, nemaju gdje igrati jer je jedinu veliku zelenu površinu okupirao – dalekovod. Zbog njega se, naime, ne smije graditi dječje igralište pa je stoga jedna od točaka na prosvjednoj listi uklanjanje dalekovoda te uređenje parkića za djecu. Financijski najveći zahtjevi koje imaju, pak, zasigurno su nadogradnja Osnovne škole Ante Kovačića te gradnja još jednog vrtića.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

– Mlad smo kvart i stalno nam se doseljavaju obitelji s djecom. Više od 60 posto mališana ne može se upisati u ovdašnje vrtiće jer nema mjesta, a školarci nam se doslovce gužvaju i dijele učionice, povrh toga što nastavu pohađaju u tri smjene – objašnjava I. Babić razloge iza zahtjeva prosvjednika. Konačno, dodaje, na listi im je i premještanje tvrtke C.I.O.S., koja je od kvarta udaljena tek dva kilometra, jer su, ističe, uvjereni da im zagađuje okoliš.

Zbog svega toga stanovnici Španskog odlučili su da je vrijeme da izađu na ulicu, premda, dodaju, skup ne bi organizirali da ih se prije poslušalo. Godinama su, naime, podnosili peticije za sve stavke s popisa zahtjeva, a potpisalo ih je više od 1200 ljudi. – No nitko dosad nije ništa učinio pa je ovo zadnja mjera koju možemo napraviti – kaže Irena Babić.

Željko Jeger, predsjednik Vijeća gradske četvrti Stenjevec, pod koje spada Špansko, svjestan je, ističe, da je ondje za danas najavljen prosvjed, no ne želi ga posebno komentirati. Rješavanje nekih njihovih zahtjeva, poput onog oko uklanjanja dalekovoda i ukidanja naplate parkiranja, napominje, nije u nadležnosti četvrti, a na postavljanju semafora se radi.

– Prosvjed jednostavno nema smisla – zaključuje Jeger.

Dvosatna šetnja

A prosvjed je zamišljen kao mimohod od raskrižja Šoljanove i Ulice hrvatskih branitelja nogostupom do križanja s Korajčevom i Gervaisovom te je predviđeno da će trajati oko dva sata.