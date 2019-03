Županija slučaj: već četvrto izbacivanje iz HDZ-a zbog nemorala

Marijana Obradović, kuma ministrice Gabrijele Žalac, od petka više nije članica HDZ-a.

– Zbog nanošenja štete ugledu stranke, zbog vožnje u pijanom stanju i krajnje neciviliziranog postupka bježanja s mjesta nesreće koju je prouzročila i u kojoj je ozlijeđena jedna osoba, zatraženo je da napusti stranku, što je ona i učinila prošli petak. Inače, Obradović nije imala nikakvu funkciju u stranci te je sada izbrisana iz članstva – rekao je za medije predsjednik požeško-slavonskog HDZ-a dr. Željko Glavić.

Pogledajte izjavu ministrice Žalac o Mercedesu:

[video: 30229 / ]

Prema izvorima iz HDZ-a Požeško-slavonske županije, Obradović je bila na listi HDZ-a na prošlim lokalnim izborima, i to za Skupštinu te županije. Podsjećamo da je do ova odluka donesena nakon što su mediji otkrili da je Obradović 30. prosinca 2018. u pijanom stanju prouzročila prometnu nesreću u kojoj je svojim vozilom naletjela na pješakinju Nataliju Baričević koja je hodala nogostupom.

Obradović je u tom trenutku imala 1,34 promila alkohola u krvi, a iako je bila pijana, vozila je dvoje malodobne djece. Nakon što je udarila Baričević, ova sada već bivša članica HDZ-a pobjegla je s mjesta nesreće iako je pješakinja bila ozlijeđena i završila je i u bolnici. Nije joj čak ni pokušala pružiti prvu pomoć, pozvati hitnu ili bilo koga drugoga, nego je očigledno misleći prije svega na to kako skriti prometnu nesreću koju je skrivila pobjegla.

Međutim, u svoj toj žurbi očigledno nije vodila brigu o svim pojedinostima pa joj je na mjestu nesreće otpala registracijska pločica te joj je policija brzo došla na kućnu adresu. Sve to, pak, nije bilo dovoljno policiji u Požeško-slavonskoj županiji koja je unatoč svemu, alkoholu u krvi, bijegu s mjesta nesreće i nepružanju pomoći ozlijeđenoj osobi, bila podnijela prekršajnu prijavu.

Stvari su se promijenile nakon što su mediji otkrili ovu aferu kada je DORH odlučio ponovno sve ispitati i donijeti konačan sud. Sve to dovelo se u vezu i s ministricom regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijelom Žalac kojoj je Obradović najbolja prijateljica, pa i kuma.

Kolike su i kakve te veze, govori i podatak da je Žalac bila na krštenju petog djeteta Marijane Obradović u Jakšiću, i to samo dan poslije prometne nesreće u Vinkovcima kada je Žalac osobnim vozilom naletjela na desetogodišnju djevojčicu. Vezano za odnose s Obradović u petak smo komentar zatražili i od ministrice Žalac, ali odgovor nismo dobili.

– Ovo je bio jedini normalan ishod u cijeloj toj priči koja je sramota za sve nas. Voziti pijan, u autu imati dvoje malodobne djece, prouzročiti prometnu, pobjeći s mjesta nesreće i ne pokušati pomoći ozlijeđenoj osobi za svaku je osudu. Dodatne sumnje pobuđuje i postupanje policije koja je, kako se govori kod nas, pokušala sve to zataškati. Zašto, zbog koga i po čijem nalogu, ne znam, ali ministar unutarnjih poslova treba sve to istražiti, i to prije svega zbog nas drugih članova HDZ-a koji na sve to ne gledamo s odobravanjem, ali nas se sve sada proziva – rekao nam je jedan od istaknutijih članova HDZ-a u Požeško-slavonskoj županiji koji je želio ostati anoniman.

Inače, ovo je u posljednjih nekoliko mjeseci samo nastavak afera koje potresaju HDZ u toj županiji i koji pokazuje da se tamo dulje vrijeme događaju, najblaže rečeno, čudne stvari. Počelo je sa sivom eminencijom HDZ-a ove županije Franjom Lucićem, inače saborskim zastupnikom, u čijem su radu i imovini mediji otkrili niz nepravilnosti.

Potom da je pokušao potkupiti novinara Telegrama te potom podnio ostavku na sve stranačke dužnosti. Do tada je bio predsjednik Županijskog odbora HDZ-a u Požegi. Ništa manje nije poznat ni slučaj Alojza Tomaševića, župana Požeško-slavonske županije, kojega je supruga tužila za obiteljsko nasilje. Više nije član HDZ-a, ali mu HDZ nije rušio proračun. Zadnji u nizu je Igor Krizmanić, član Gradske organizacije HDZ-a Požege i zamjenik predsjednika Gradskog vijeća ovoga grada, kojeg je za obiteljsko nasilje teško optužila kći Petra Š.

