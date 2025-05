Znanstvenici šokirali, stiže mega tsunami koji bi mogao izbrisati dio svijeta: 'Dovoljno je samo jedno podrhtavanje'

Znanstvenici sve češće upozoravaju na mogućnost razornog „mega tsunamija“ koji bi mogao devastirati obalne zajednice diljem zapadne obale Sjedinjenih Američkih Država , Havaja i Aljaske. Riječ je o iznimno snažnim valovima koji nastaju kao posljedica velikih geoloških poremećaja, a novi podaci ukazuju da opasnost nije samo teorijska.

Prema izvješću New York Posta, najnovije upozorenje stiže sa zapadne obale SAD-a, gdje se nalazi jedan od najaktivnijih seizmičkih rasjeda – Cascadia subdukcijska zona. Ovaj rasjed proteže se od sjevernog dijela otoka Vancouver u Kanadi do rta Mendocino u Kaliforniji, a najnovija studija objavljena u Proceedings of the National Academy of Sciences pokazuje da bi snažan potres u tom području mogao izazvati pravu katastrofu.

Istraživači sa sveučilišta Virginia Tech upozoravaju da bi potres magnitude 8,0 ili više, u kombinaciji s porastom razine mora, mogao uzrokovati mega cunami koji bi osobito ugrozio sjevernu Kaliforniju, sjeverni Oregon i južni Washington. Procjenjuju da postoji 15-postotna vjerojatnost takvog potresa u sljedećih 50 godina. „Dosad nismo dovoljno detaljno istražili kako bi takav potres utjecao na obalne poplavne ravnice, a upravo to bi moglo značajno usporiti oporavak pogođenih zajednica,“ rekla je Tina Dura, vodeća autorica studije i docentica geoznanosti na Virginia Techu.

Na Aljaski, česti potresi i neravan teren čine područje sklono klizištima. Klimatske promjene pogoršavaju situaciju topljenjem glečera, što destabilizira padine i olabavljuje stijene, prema izvješću Daily Maila. Na Havajima, vulkanski otoci imaju povijest mega cunamija uzrokovanih urušavanjem vulkana. Prije otprilike 105.000 godina, val visok 300 metara pogodio je otok Lanai.

Aktivni vulkani poput Mauna Loe i Kilauee na Velikom otoku i dalje predstavljaju prijetnju jer erupcije ili potresi mogu izazvati klizišta, koja uzrokuju mega cunamije. Kilauea je posljednju erupciju imala 16. svibnja. Cascadia subdukcijska zona, dio "Prstena vatre" gdje se susreću Tihookeanska ploča i druge tektonske ploče, jedno je od najaktivnijih seizmičkih područja u Sjevernoj Americi. Posljednji veliki potres magnitude veće od 8,0 dogodio se 26. siječnja 1700. Stručnjaci upozoravaju da je vjerojatnost novog velikog potresa u nadolazećim desetljećima visoka. "Cascadia je specifična jer, iako nije gusto naseljena, obalne zajednice nalaze se upravo u zoni spuštanja tla," rekla je Dura. "Spuštanje tla moglo bi imati ozbiljnije posljedice nego kod drugih velikih potresa u svijetu."