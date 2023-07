Značajna poskupljenja i u BiH: Najviše poskupjela kava

Cijene u Bosni i Hercegovini nezaustavljivo rastu. Napravljena je usporedba cijena prehrambenih prozvoda u svibnju ove i prošle godine. Jedna od rijetkih namirnica koja je pojeftinila je ulje. U svibnju prošle godine litra je u prosjeku je koštala 5,70 KM, dok sada košta 3,30 KM.

Jedna od namirnica čija je cijena značajno poskupjela prošle godine je i kava, čiji je kilogram u svibnju 2022. godine koštao 16,7 KM. Cijena je nastavila rasti sve do sada, kada košta 17,9 KM po kilogramu, a to je dovelo i do poskupljenja kave u kafićima.

