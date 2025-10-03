Naši Portali
KOORDINIRANI ŠTIT

Zid od dronova naišao na politički zid u Kopenhagenu

Autor
Danijel Prerad
03.10.2025.
u 15:37

Njemačka je i prije ovotjednog sastanka izrazila skepticizam prema ideji zida od dronova koju predvodi Europska komisija

Plan Europske komisije o stvaranju "zida od dronova" na istočnoj granici unije naišao je na tešku realnost u Kopenhagenu - protivljenje država članica EU koje nemaju granicu s Rusijom.

„Čelnici su široko podržali početne vodeće projekte koji će ojačati europsku sigurnost, uključujući Europski zid dronova i Istočni bok nadzora“, rekao je predsjednik Europskog vijeća António Costa na konferenciji za novinare nakon neformalnog sastanka Vijeća EU u Danskoj. Ipak, države članice, prema izvorima mnogih medija, nisu bile potpuno uvjerene u taj plan koji je u biti štit radara i presretača kako bi pomogla u obrani istočnog bloka.

Avatar IvanR
IvanR
16:34 03.10.2025.

Zid od .... da ne napišem.

