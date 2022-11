Ženu u zadarskoj bolnici poslali kući bez boce kisika i liječnika, suprug užasnut: 'Odsjekle su mi se noge'

U Općoj bolnici Zadar trenutno se provodi interna istraga zbog slučaja 61-godišnje pacijentice koja je otpuštena iz bolnice bez prijeko potrebne boce kisika.

Ženu su nakon hospitalizacije otpustili iz bolnice i dovezli je sanitetskim vozilom. Kako je kazao njen 71-godišnji suprug, žena je gotovo 20 minuta bila bez kisika, prenosi Slobodna Dalmacija.

- Kad sam stigao do nje, nakon što su je pregledali, bila je toliko crvena da sam se šokirao. Prišao sam bliže i shvatio da boca s kisikom uopće nije bila prikačena! Odmah sam to napomenuo medicinskoj sestri koja mi je odbrusila da ne može ona na sve paziti i da je to uvijek problem s tim cijevima za kisik jer često ispadaju - kazao je suprug, što se dogodilo prije nego što je uopće stigla kući.

- Kako da ja ženu s teškim oblikom kronične opstruktivne plućne bolesti, koja mora ležati s bocama kisika, stavim u svoj mali auto i vozim do kuće?! Rekao sam da ne dolazi u obzir i da je izvole dovesti kolima s lječnikom. Kad smo sve dogovorili, otišao sam kući kako bi ih sačekao i smjestio je u krevet. I tad je počela drama... - dodao je.

Kako je kazao, sanitetskom je vozilu trebalo 20-ak minuta do stana, a on je nakon 10 minuta od kretanja nazvao vozača da provjeri kakve je stanje s kisikom.

- S druge sam strane začuo muk. I onda pitanje: "Koji kisik?" Pokušavao sam ostati pribran, ali u tom su mi se trenu odsjekle noge - ispričao je.

- Naime, osim što ju je bolnica poslala kući bez kisika, bolesnicu s takvim zdravstvenim stanjem otpustili su i bez sestre i bez doktora! Samo s vozačem. Vozač se od panike htio vratiti u bolnicu, što mu nisam dopustio. Rekao sam: imaš još tri do četiri minute, juri kako znaš i umiješ, makar i kroz crveno i u suprotnom smjeru samo je dovedi pred zgradu gdje ću te čekati s kisikom - dodao je užasnuti suprug.

Zajedno sa susjedima koji su mu pomogli podići suprugu 71-godišnjak ih je dočekao pred zgradom i spojio suprugu na kisik. Kazao je kako je vozač bio toliko u šoku da je neko vrijeme sjedio sam i pokušavao doći k sebi.

- Prišao sam mu i rekao da se ne ljutim na njega, da on stvarno nije kriv ni za što. Vjerujem da je već sutra uzeo bolovanje jer je stvarno bio potresen, vikao je "ubio sam je, što su mi napravili" - kazao je suprug.

Iako je suprug nazvao bolnicu, očekivajući barem ispriku, kazao je kako nije bilo razumijevanja s njihove strane. Iz Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije pojasnili su kako zdravstvena ustanova koja izdaje nalog za sanitetski prijevoz mora obavezno staviti napomenu da postoji potreba za kisikom, kao i pratnja medicinske sestre.

- Nalog za sanitetski prijevoz spomenute pacijentice, bez napomene, dobili smo 22. listopada od Opće bolnice - odgovorila je ravnateljica Ivana Šimić.

Slučaj je komentirao i ravnatelj bolnice Željko Čulina.

- Sukladno internoj proceduri provodimo postupak kojim ćemo utvrditi sve činjenice i okolnosti vezano za navedeni događaj - potvrdio je.

