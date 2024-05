Žena upala bivšem u kuću pa mu iščupala luster i razbila tanjure, dobila novčanu kaznu i zabranu prilaska

Žena (40) je uhićena nakon što je prije mjesec dana oko 16:30 sati u obiteljskoj kući u Bjelovaru napala bivšeg partnera (42), razbijala mu stan te naposljetku iščupala luster sa stropa. Prema prošlotjednoj presudi "Ana se nasilnički ponašala u obitelji tako da je razbijala inventar i tanjure, iščupala luster s plafona u sobi, razbila keramičko posuđe, a zatim fizički napala bivšeg intimnog partnera, udarivši ga više puta rukama, nogama i plastičnom posudom."

"Dakle, udaranjem bivšeg intimnog partnera te razbijanjem kućnog inventara nasilnički se ponašala u obitelji” rekao je prekršajni sudac, piše Danica.hr. U svoju obranu, rekla je kako je došla po svoj mobitel i još neke stvari koje je 42-godišnjak uzeo iz njene kuće. "On nije htio vratiti stvari, pa sam ga vrijeđala i svašta mu govorila. Potom sam skinula luster sa stropa jer mi ga je uzeo dok je odlazio od mene. Moguće da sam nešto i razbila jer sam bila ljuta i razjarena te u nekoj mjeri pijana”, objasnila je.

Naime, muškarac je rekao kako su nekoliko godina živjeli zajedno te se odselio kada su prekinuli. Međutim, unatoč prekidu se i dalje imaju intiman odnos. "Tog dana je banula u moju kuću vidno pijana, počela me vrijeđati, iščupala je luster, razbijala stvari. Udarala me rukama, nogama i plastičnom posudom po nosu, pa mi je ozlijedila nos. Nisam je uspio smiriti pa sam pozvao policiju koja ju je uhitila”, svjedočio je 42-godišnjak.

POVEZANI ČLANCI:

Sudac ju je proglasio krivom jer je bila pod utjecajem alkohola od 1,20 promila te ju je kaznio s 210 eura plus 30 eura prekršajnih troškova. Od kazne će joj se oduzeti 80 eura jer je dva dana provela u pritvoru. Osim toga, dobila je tromjesečnu zabranu prilaska bivšem partneru na manje od 20 metara i to bilo gdje se on nalazio.

FOTOGALERIJA Nemo su razbili osvojeni trofej nakon pobjede! U trenutku ushita mikrofon je ispao i razbio se