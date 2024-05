Njezina prijateljica želi vezu s njezinim bivšim mužem: 'Bili smo zajedno 20 godina, to je uznemirujuće!'

Bez obzira kakav je vaš stav o izlascima s bivšima vaših prijateljica i prijatelja, gotovo će se svi složiti da nije u redu zavoditi supruga prijateljice. Ali to je točno situacija s kojom je jedna žena tvrdila da se suočava nakon što je ispričala da joj je prijateljica nagovijestila da želi "romantičnu vezu" sa suprugom te žene - s kojim je u braku 20 godina, piše Mirror.

Anonimna žena rekla je da su se ona i njezin suprug "nedavno razdvojili", ali još nisu razvedeni, te su čak nastavili živjeti u istoj kući sa svoje dvoje djece dok prolaze kroz razvod. Žena se početkom ovog mjeseca počela iseljavati iz obiteljske kuće i trenutno je "između domova". Međutim, tijekom tog vremena njezin se suprug počeo sastajati s njezinom prijateljicom koja im je oboje poznanica - i čini se da se upuštaju u romantičnu vezu.

U objavi na Mumsnetu, žena je napisala: "Moj muž se početkom siječnja počeo sastajati s mojom prijateljicom i navodno su zajedno samo šetali. Prethodno su također radili stvari zajedno, ali je to brzo napredovalo do vrlo čestih sastajanja i otkrila sam da je ona dala do znanja da želi romantičnu vezu s mojim mužem i bila je u mojoj kući kad ja nisam bila tamo."

Mama je objasnila da žena nije njezina jako bliska prijateljica, već netko koga poznaje nekoliko godina i tko ima djecu koja idu u istu školu kao i ona. Ipak, vijest ju je uznemirila, jer iako podržava svog supruga u njegovom nastojanju da "nastavi dalje i pronađe sreću", ona misli da nije u redu što je njezina prijateljica krenula na njega tako brzo nakon što se njihov brak raspao.

"Sve ovo smatram krajnje uznemirujućim, pomisao da je netko drugi u mom voljenom domu, pomisao da bi žena koja me poznaje tako žustro poduzela nešto s njim kad smo u ranoj fazi rastave, a ja se nisam u potpunosti iselila i većinu dana sam i dalje u svojoj obiteljskoj kući. Vrlo mi je stalo do toga da moj muž nastavi dalje i pronađe sreću. Mislim da je sva moja uzrujanost usmjerena na ženu koja je trebala biti više moja prijateljica nego njegova. Nekako mi je neugodno kada se uopće sjetim da je mislila da je u redu provoditi sve to vrijeme s njim kad navodno nije ni znala za naš razlaz, budući da smo rekli ljudima izvan naše obitelji tek prije nekoliko tjedana", ispričala je.

Komentatori objave suosjećali su s mamom, ali mnogi od njih su rekli da ne treba kriviti samo drugu ženu, već i muža. Jedna je osoba rekla: "I ja bih se osjećala potpuno isto!! Činjenica da je to bio netko poznat, samo čini sve još malo osjetljivijim." Drugi je dodao: "Mislim da je ovo stvarno loš potez od njih oboje, da budem iskren. On je očito bio bacio oko na tu ženu već prije. Ona se ponaša neprikladno za majku i mora znati da izlaziti s muškarcem koji se još nije ni fizički razišao od svoje supruge."

