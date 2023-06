Žena u Ekvadoru oživjela dok su je pripremali za sprovod: Počela micati ruku i otvarati oči

Bolnica u Ekvadoru proglasila je u petak 74-godišnju Bellu Montoyu mrtvom. Ona je zaprimljena u bolnicu zbog posljedica srčanog udara. Liječnik iz bolnice Martín Icaza obitelji je u petak u podne predao tijelo. Nekoliko sati kasnije obitelj je otvorila lijes i shvatila da žena i dalje diše.

Bella je ostala u lijesu od 14 sati do 18:30, kada je obitelj otvorila lijes da tijelo pripremi za bdjenje. Tada su shvatili da žena i dalje diše. “Mama mi je na kisiku. Srce joj je stabilno. Liječnik ju je uštipnuo za ruku i ona je reagirala. Kažu mi da je to dobro jer to znači da malo-pomalo reagira", rekao je njen sin Gilbert Balberán. "Čak su nam dali i smrtovnicu".

"Mama je počela micati lijevu ruku, otvarati oči, usta. Tudila se disati", rekao je njen sin Gilber. “Malo-pomalo procesuiram što se dogodilo. Sada želim samo da se zdravlje moje majke poboljša. Želim je živu i uz sebe”. Žena se i dalje nalazi na Odjelu intenzivne njege i pod liječničkim je nadzorom, piše El Universo. Još uvijek nema službenog objašnjenja, ni bolnica ni ministarstvo zdravstva nisu se oglasili o slučaju.

