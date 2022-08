Žena ostala zaglavljena u kupaonici puna tri dana, ostavila i pismo: 'Ako nestane vode, vjerojatno ću umrijeti'

Obično tuširanje skoro je završilo kobno za 54-godišnjakinju iz Bangkoka na Tajlandu kada čak tri dana nije mogla izaći iz svoje kupaonice.

Ženu je policija pronašla tri dana nakon njenog 'nestanka', a ostavila je i poruku na zidu u slučaju da je ne pronađu na vrijeme.

Kako 54-godišnjakinja živi sama u kući na četiri kata sa čeličnim vratima izgrađenim oko imanja, nitko nije mogao čuti njene pozive u pomoć, prenosi Mirror. Kako je objasnila, iz kupaonice nije mogla izaći jer je zapela kvaka od vrata.

Tri dana nakon, ispisala je i oproštajno pismo svojim najbližima koji su nedugo nakon stigli u pomoć.

