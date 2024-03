Žena nađena mrtva nakon što ju je progonio medvjed: Šetala se s muškarcem kad je naišla životinja

Bjeloruskinja (31) umrla je nakon što ju je progonio medvjed na sjeveru Slovačke, naveli su lokalni dužnosnici. Slovačka gorska služba spašavanja rekla je da je tijelo žene izvučeno iz šume u slovačkim planinama Niskim Tatrama u petak navečer. Nesretna 31-godišnjakinja šetala je s muškarcem kad je na njih naletio medvjed. Prema riječima muškarca, on i žena pobjegli su u različitim smjerovima na području koje ima gustu šumu i strme klisure.

Slovačke vlasti su rekle da su njih dvoje šetali dolinom Demänovská kad je na njih nabasao medvjed. Tijelo žene otkrio je pas tragač nedugo nakon što je njezin pratitelj otišao po pomoć. Medvjed je još bio u blizini kad je pomoć stigla, pa ga je Gorska služba spašavanja prestrašila hicima upozorenja iz puške, piše BBC.

Ostaje nejasno kako je žena umrla - je li pala u smrt ili ju je ubio medvjed, međutim zamjenik ministra zaštite okoliša rekao je da bi u slučaju napada vlasti tu informaciju odmah objavile i da je ne bi skrivale.

Posljednjih godina zabilježen je niz napada medvjeda, uključujući jedan smrtonosni napad 2021., koji je navodno bio prvi u Slovačkoj u cijelom stoljeću. Članovi nove slovačke populističke nacionalističke vlade izjasnili su se protiv, kako kažu, pretjerane zaštite okoliša u EU za predatore poput vukova i medvjeda, koji su se vratili u Slovačku preko Karpata u desetljećima nakon pada komunizma 1989.

Medvjedi su česti u planinskom lancu Karpata, koji se proteže od Rumunjske preko zapadne Ukrajine do Slovačke i Poljske. Ministarstvo okoliša priopćilo je da će zajedno s Rumunjskom predstaviti prijedlog za ponovnu klasifikaciju medvjeda na popis zaštićenih vrsta, budući da njihov broj znači da više nisu ugroženi i da se mogu selektivno ubijati. No, znanstvenici kažu da nije došlo do eksplozije u procijenjenoj populaciji medvjeda u Slovačkoj, za koju vjeruju da je i dalje stabilna na oko 1.275 medvjeda.

