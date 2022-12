Zelenski sletio u Washington, poznato o čemu će raspravljati na sastanku s Bidenom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uspješno je sletio u SAD, navodi to Kyiv Independent, poznati medij zemlje koja se već gotovo 10 mjeseci bori s ruskom agresijom.

Danas je ranije i potvrdio kako će posjetiti SAD, i to kako bi ''ojačao otpornost i obrambene kapacitete Ukrajine''.

On my way to the US to strengthen resilience and defense capabilities of 🇺🇦. In particular, @POTUS and I will discuss cooperation between 🇺🇦 and 🇺🇸. I will also have a speech at the Congress and a number of bilateral meetings.