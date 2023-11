Zelenski poslao jasnu poruku svojim generalima: 'U jednu stvar se ne možete miješati'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je vojne zapovjednike svoje zemlje da se ne miješaju u politiku. U intervjuu za britanski tabloid The Sun Zelenski je govorio o svojem odnosu s višim zapovjednicima koji vode obranu protiv ruske invazije. Mjesecima se u kijevskim političkim krugovima nagađalo o razdoru između Zelenskog i Valerija Zalužnjog, vrhovnog zapovjednika ukrajinskih oružanih snaga.

General je dobio pohvale za svoje vojne kampanje i već se smatra suparnikom Zelenskom za predsjedničku dužnost. Prema ustavu, redoviti predsjednički izbori morali bi se održati 31. ožujka, no Zelenskij je pozvao na odgodu zbog rata koji bjesni u zemlji.

"Odluči li se neki vojnik baviti politikom, to je njegovo pravo, no onda treba ući u politiku i ne može se baviti ratom", rekao je Zelenskij za The Sun. "Ako upravljate ratom imajući na umu da ćete se sutra baviti politikom ili izborima, onda se u svojim izjavama i na prvoj liniji ponašate kao političar, a ne kao vojnik i mislim da je to velika greška", nastavio je .

"Uz svo poštovanje prema generalu Zalužnjom i svim zapovjednicima koji su na bojnom polju, postoji apsolutno razumijevanje hijerarhije i to je to, i ne može biti drugo, treće, četvrto, peto", dodao je ukrajinski predsjednik. Čini se da je Zelenskij, koji svakodnevno objavljuje novosti o borbama, aludirao na intervju koji je Zalužnji dao za The Economist ranije ovog mjeseca u kojem je general upozorio da je rat u zastoju.

"Nema zastoja", uzvratio mu je Zelenskij.