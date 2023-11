Zelenski tvrdi da je preživio pet atentata: 'To je kao korona, a sad Putin ima novi plan. Znam i naziv'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski za The Sun je govorio o ruskim pokušajima atentata, ističući da smatra da su oni jednako ozbiljni kao i prijetnja od covida. Konkretno, Zelenski tvrdi da su ukrajinske obavještajne službe spriječile najmanje "pet ili šest" atentata na njega. - Prvi atentat je vrlo zanimljiv, budući da je prvi put, a nakon toga je baš kao covid - rekao je u intervjuu za britanski The Sun. - Kao prvo, ljudi ne znaju što bi s tim i izgleda jako zastrašujuće. I onda nakon toga, to su samo obavještajni podaci u kojima vam podijele detalje da je još jedna grupa došla u Ukrajinu da pokuša to - dodao je.

Inače, kako podsjeća The Sun, prvi od tih atentata dogodio se tijekom prvog dana invazije ruskog predsjednika Vladimira Putina na Ukrajinu prošle godine, kada su se ruske specijalne snage spustile padobranom u Kijev kako bi ubile Zelenskog. Tjelohranitelji su odmah zapečatili njegov ured improviziranim barikadama od komada šperploče, dok su njegovi najbliži suradnici dobili puške i pancire. Jedan od njih je opisao uređenje ureda kao "ludnicu".

U trenutku kada su britanski i američki dužnosnici ponudili predsjedniku da ga odvedu iz prijestolnice zbog straha da bi mogla pasti za nekoliko sati, Zelenski je odgovorio rečenicom: "Trebam municiju, a ne prijevoz." Nekoliko dana kasnije, usred bitaka koje su harale oko Kijeva, Zelenski je izašao izvan kompleksa kako bi snimio selfievideo, ističući da je još uvijek prisutan u glavnom gradu.

Gotovo dvije godine nakon tih dramatičnih događaja, Zelenski tvrdi da Rusija i dalje "snažno želi" svrgnuti ga s vlasti. Čak tvrdi da je upućen u kodni naziv njihove posljednje misije s rokom do kraja godine, poznate kao "Maidan 3". Zelenski tvrdi da je cilj ove operacije promjena predsjednika, napominjući da to možda neće biti postignuto ubojstvom, već promjenom vlasti koristeći sve dostupne instrumente.

