Gotovo svi EU čelnici srdačno dočekali Zelenskog: Samo Orban nije pljeskao

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u Bruxelles gdje su ga dočekali EU čelnici. Svi oni, osim mađarskog premijera Viktora Orbana, dočekali su Zelenskog sa srdačnim pljeskom. Do su drugi EU lideri pljeskali, Orban je stajao ozbiljnog izraza lica. Belgijski političar Guy Verhofstadt na Twitteru je kritizirao Orbana zbog takvog poteza te ustvrdio kako on ne može "skupiti ni pristojnosti da zaplješće". Video susreta Zelenskog i EU čelnika brzo se proširio društvenim mrežama, a fokus je upravo bio na Orbanu.

Orbán can’t even muster the decency to applaud the leader of a nation being wiped off the earth by Russia.



The spirit of ’56 has left Hungary’s regime for good… https://t.co/vitGP53ix8