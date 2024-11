'Žele atentat Vučića!': Izjava vojnog analitičara na Hrvatskom radiju naljutila Srbe, traže i prekid diplomatskih odnosa

Izjava vojnog analitičara Marija Galića, koji je gostovao u emisiji Politički poligraf Hrvatskog radija, izazvala je žustre reakcije među srpskim medijima ovoga tjedna. Naime, na temu misije potpore Ukrajini NSATU i nabava tenkova Leopard u emisiji koja je bila objavljena ovog petka gostovali su Mario Galić, HDZ-ov europarlamentarac Davor Ivo Stier, europarlamentarac Možemo Gordan Bosanac te Krešo Beljak, predsjednik HSS-a. Galić je bio taman komentirao rakete zrak-zrak Meteor, koje je razvila MBDA i koji se smatraju najmoćnijim projektilima koje mogu nositi sada već i hrvatski avioni Rafale, kada je ''dočarao'' njihovu moć:

- Amerikanci nam ga vjerojatno ne bi htjeli ni prodati, morali bi se rastegnuti, jer bi tih 300 kilometara promijenilo odnos snaga na Balkanu. Zbog tako velikog dometa. Isto kao da kupimo krstareće rakete koje mogu ići na Rafale. E, to bi samo promijenilo odnos snaga. Meteor vam ima 200 kilometara dometa... To ga ispucate iznad Zagreba i srušite predsjednički avion iznad Beograda - komentirao je Galić, pa podigao ruke gestikulirajući navodnike, na što su se svi nasmijali, ali je voditelj Mislav Togonal upitao: ''Zašto baš predsjednički, ipak je ovo javni radio'', dok je Beljak na to kazao: ''I nema više srpskog sveta''.

Ova izjava nije dobro prošla u Srbiji, gdje su srpski mediji odmah prokomentirali te navode. ''Skandal! HRT pozvao na ubojstvo Vučića! Traže obaranje predsjedničkog aviona iznad Beograda, poslanici Europskog parlamenta se smiju u studiju'', bio je naziv teksta koji je objavio danas Kurir. ''Za sada se iz HRT niko nije izvinio za ovu skandaloznu izjavu, a postavlja se pitanje kakva bi reakcija bila u Zagrebu da su se slične reči čule u studiju javnog servisa'', prokomentirali su u tekstu.

''I nema više srpskog sveta'' Sramotni komentari u emisiji na HRT, gosti govorili o oružju i Srbiji: "To ga ispucate iznad Zagreba i srušite predsednički avion iznad Beograda" (VIDEO)'', bio je pak naslov na Blicu. Informer je u naslovu pak otišao i korak dalje pa vojnog analitičara Galića nazvao ustašom.

- S obzirom na to da je Galić rado viđen gost na tajkunskim medijima, jasno je da ono o čemu maštaju oporbeni mediji u Srbiji, izgovara njihov dragi ustaški gost, a zajedno se nadaju smrti Aleksandra Vučića - piše Informer. Ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić oštro je osudio ovu izjavu te traži reakciju EU-a, dok je ministar za javna ulaganja Darko Glišić pak zatražio prekid diplomatskih odnosa Srbije s Hrvatskom dok se hrvatska strana ne ispriča.

- Zbor ustaške stoke okupljene na nacionalnim hrvatskim frekvencijama poziva na atentat na predsjednika Srbije i time šalje jasnu poruku da današnja Hrvatska nije daleko odmakla od Pavelićeve NDH. Šef Plenković misli ono što ustaše javno govore. Jednom fašist, uvijek fašist. Pozivam na prekid diplomatskih odnosa s tim Hitlerovim sinom sve dok se javno ne izvine predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću - prokomentirao je.

