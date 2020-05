Detalji uhićenja: Istražitelji otkrili tko je stajao na čelu hobotnice u koju je upletena Ana Karamarko

Ranom zorom više od 150 policajaca pokucalo je na vrata 38 osoba koje su osumnjičene za zločinačko udruživanje u sklopu kojeg su si pribavili korist od oko 20 milijuna kuna, dok su za još 11 milijuna kuna oštetili državni proračun.

Jedna od onih na čija je vrata pokucala policija, u sklopu okončanja višemjesečne akcije kodnog naziva “Flajš”, bila je i Ana Karamarko, supruga Tomislava Karamarka, bivšeg šefa HDZ-a. Istražitelje je zanimalo poslovanje njezine tvrtke Drimia, specijalizirane za marketing i savjetovanje.

Kako se sumnja, njezina tvrtka bila je jedna od devet obuhvaćenih istragom putem kojih je izvlačen novac. Konkretnije, neslužbeno se doznaje da je riječ o 400.000 kuna, odnosno o fakturi koja je izdana za kupnju softvera, no istražitelji sumnjaju da je riječ o usluzi koja nije obavljena.

Odvjetnik ne zna detalje

Istražitelji su od ranog jutra pretraživali tvrtku Ane Karamarko, da bi iz nje, noseći kutije s dokumentima, izašli oko 12 sati. Nakon toga pretražili su joj i stan, a pretragama je nazočio i njezin odvjetnik Ivo Farčić, koji je tek kratko kazao da o detaljima ne bi govorio dok ne dozna za što se točno njegovu klijenticu sumnjiči. Po onom što je do sada poznato, Ana Karamarko osumnjičena je za gospodarski kriminal koji nije počinjen u sastavu zločinačkog udruženja.

Danas ujutro ona je uhićena, a nakon što su pretrage obavljene, kao i ostali osumnjičenici odvedena je na Oranice, gdje je sjedište PNUSKOK-a, na ispitivanje. Tamo će po okončanju pretraga biti dovedeni i ostali osumnjičenici, odnosno barem oni koji su dostupni policiji. Jer, kako je izvijestio MUP, od 38 osumnjičenih 31 će biti doveden u policiju na ispitivanje, dok ih je šest nedostupno policiji i vrlo se vjerojatno nalaze u BiH. Jedan je osumnjičenik otprije u pritvoru, a neslužbeno se doznaje da je riječ o Iliji Ageljiću (51), za kojim se zbog gospodarskog kriminala godinama tragalo sve do ožujka ove godine kada se sam predao.

Među uhićenima su i Tomislav Pavković (44) i Oliver Kolobarić (41), koje su istražitelji označili kao mozak ove operacije. Njih se sumnjiči da su ostale organizirali u zločinsko udruženje u sklopu kojeg je počinjeno više djela gospodarskog kriminaliteta, od utaje poreza preko zloporaba u gospodarskom poslovanju pa sve do pranja novca. Djela za koja ih se sumnjiči počinjena su od početka 2017. do kraja 2019. po već viđenom obrascu kada su kružne prijevare u pitanju. Pavković i Kolobarić osumnjičeni su da su na području Zagreba, Velike Gorice i Splita osnivali trgovačka društva. Kolobarić, prema podacima iz sudskog registra, ima ili je imao više takvih tvrtki koje su u tom razdoblju osnovane s temeljnim kapitalom od 20.000 kuna, a posljednja, koja je još aktivna, je Trenirka i to d.o.o.

U većini tih tvrtki Kolobarić je bio direktor i jedina ovlaštena osoba za zastupanje, a tvrtke je znao i preprodavati drugim osobama, poput Ageljića. Inače, sumnja se da su Pavković i Kolobarić u devet tvrtki koje su sada pod istragom za direktore postavljali druge osobe, a za to su im plaćali naknadu. Takve tvrtke potom su služile kao paravan za slanje lažnih faktura za neobavljene usluge ili neisporučenu robu.

Istražitelji sumnjaju da su Kolobarić i Pavković pokušali prikriti svoju ulogu u svemu jer su se tvrtke međusobno preprodavale, a sumnja se i da su lažno prikazivali kako spomenute tvrtke imaju pravo na povrat PDV-a. Kada bi lažne fakture bile isporučene, novac je sjedao na račune tvrtki te se s njih podizala gotovina. Podiglo se oko 9,3 milijuna kuna, dok je na računima tvrtki ostalo oko 3,1 milijun kuna. Nakon podizanja gotovine, uzimala se provizija, dok se ostatak vraćao direktorima tvrtki i vlasnicima obrta.

Presuda u slučaju Fimi media

Osim toga, Pavković i Kolobarić osumnjičeni su da su 2018. i 2019. dio nepripadno stečene imovinske koristi legalno ulagali, kupujući nekretnine i poslovne prostore na području Zagreba, u čemu im je pomagala Pavkovićeva šogorica jer se to radilo preko trgovačkog društva u kojem je ona direktorica. Akcija “Flajš” dugo je planirana i trebala je biti okončana u ožujku, što je spriječila epidemija COVID-19. No kako to u Hrvatskoj obično bude, golem posao koji su tijekom te akcije obavili PNUSKOK, USKOK i porezni USKOK sada se dovodi u vezu s izborima jer je među uhićenima i Ana Karamarko, čiji se suprug navodno planirao uključiti u izbore.

On se iz politike povukao sredinom 2016. kada je zbog afere Konzultantica pala Vlada Tihomira Oreškovića u kojoj je bio prvi potpredsjednik. I tada je bila problem tvrtka njegove supruge, nakon što se otkrilo da je s Drimijom poslovao Josip Petrović, lobist MOL-a. Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa pokrenulo je tada postupak protiv Karamarka smatrajući da je nespojivo da tvrtka njegove supruge radi s Petrovićem u vrijeme dok je Karamarko potpredsjednik Vlade, koja vodi arbitražni postupak s MOL-om zbog Ine. Povjerenstvo je utvrdilo da je Karamarko bio u sukobu interesa zbog čega je on dao ostavku, a Oreškovićeva Vlada je pala.

Od tada do danas Karamarko je navještavao da bi se mogao vratiti u politiku, no to se nije dogodilo. On danas nije komentirao uhićenje svoje supruge, a hoće li se ova situacija odraziti na HDZ na izborima, tek će se vidjeti. Uskoro se nastavlja i suđenje u aferi Fimi medija, u kojoj HDZ sjedi na optuženičkoj klupi zbog izvlačenja novca iz državnih poduzeća. Suđenje je u završnoj fazi, HDZ je među tri preostala optuženika koji treba iznijeti obranu pa nije nemoguće ni da nepravomoćna presuda bude objavljena do 5. srpnja, odnosno do izbora.