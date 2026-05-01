Ministar Habijan: Teško mi je reći što će Pavlek sada poduzeti, ne znamo još za laptop

Nakon što je potvrđeno uhićenje Vedrana Pavleka, ministar pravosuđa Damir Habijan pojasnio je proceduru koja slijedi. Iako je izručenje sada izgledno, cijeli bi postupak mogle usporiti pravne zavrzlame. Ministar je objasnio kako je USKOK, u opsežnoj akciji provedenoj u suradnji s MUP-om i Ministarstvom pravosuđa, već pripremio rješenje o provođenju istrage. Taj ključni dokument bit će početkom sljedećeg tjedna upućen kazahstanskim vlastima kako bi se formalno pokrenuo proces izručenja.

Hrvatska sada očekuje da kazahstanske vlasti, po primitku rješenja, pokrenu vlastitu proceduru. "Očekujemo, kao što je to svaki put kada se radi o ovakvim stvarima, da se pokrene procedura i kod njih i da se nakon provedenog postupka u Kazahstanu isti izruči u Republiku Hrvatsku", izjavio je ministar Habijan. Naglasio je kako je cijela operacija rezultat jedne šire akcije i uske suradnje ključnih državnih institucija, ističući ulogu USKOK-a, policije i njegova ministarstva. Cijeli postupak sada prelazi u ruke pravosuđa u Kazahstanu, gdje će se formalno-pravno odlučivati o predaji traženog bjegunca.

Iako je uhićenje velik korak naprijed, ministar je upozorio da bi postupak izručenja mogao potrajati. "Procedura će trajati neko vrijeme, a koliko ovisi koliko će postupak trajati u Kazahstanu", rekao je ministar. Dodatni faktor koji bi mogao produžiti cijeli proces jest i sam Pavlek, koji na raspolaganju ima pravna sredstva. "Meni je teško reći što će Pavlek u ovom slučaju raditi, hoće li iskoristiti određena pravna sredstva koja ima, hoće li se žaliti", pojasnio je ministar.

Unatoč svim potencijalnim preprekama, ministar Habijan ističe ono najvažnije. "Ono što je ključno i što je najbitnije jest da je isti uhićen i da očekujemo njegovo izručenje nakon što taj postupak formalno-pravno završi u Kazahstanu", naglasio je. Na pitanje je li s Pavlekom pronađen laptop ili mobitel, ministar je kratko odgovorio: "Nemamo još tih informacija". Što se tiče samog kaznenog djela, načina na koji je novac nestajao i mogućih propusta u sustavu, Habijan je bio jasan da će se sve te okolnosti utvrđivati tek u Hrvatskoj, nakon što Pavlek bude izručen. "To je mjesto gdje se trebaju utvrditi sve te činjenice i okolnosti, kako je došlo i je li došlo, i koliki je taj iznos. Bilo bi preuranjeno da ja kao ministar govorim o tome", zaključio je Habijan, prepuštajući utvrđivanje detalja samom sudskom postupku koji će uslijediti.