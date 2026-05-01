Plenković o Pavlekovom uhićenju: 'Suradnja s policijom Kazahstana je očito urodila plodom'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković potvrdio je informaciju o uhićenju hrvatskog državljanina u Kazahstanu, istaknuvši kako je to rezultat predanog rada hrvatske policije i Državnog odvjetništva. Prema njegovim riječima, izdani su svi potrebni nalozi, a suradnja s kazahstanskom policijom urodila je plodom. "Dobili smo tu informaciju... hrvatska policija i Državna odvjetništvo izdali su sve potrebne naloge, suradnja sa policijom Kazahstana je očito urodila plodom. Oni su imali saznanja da je u Kazahstanu i nakon nekoliko dana došlo je do uhićenja. Sada slijedi pravna procedura i vjerujemo da će, ukoliko ne bude nekih nepredviđenih okolnosti, u odgovarajućem vremenskom roku doći i do izručenja", rekao je premijer.

Komentirao je i nedavni val lažnih dojava o bombama, koji je izazvao nemir diljem zemlje. Čestitao je hrvatskoj policiji i stručnjacima za kibernetički kriminal na maksimalnim naporima koje su uložili kako bi identificirali počinitelje. U posljednjih dvadesetak dana zabilježeno je oko 740 dojava koje su ciljale gotovo 600 škola, više od 100 dječjih vrtića, ali i trgovačke centre, bolnice, hotele te čak i privatne zgrade. Sve je to, kako je rekao, unijelo popriličan nemir među roditelje, učenike, profesore i medicinsko osoblje, a na kraju se ispostavilo da iza svega stoji skupina vrlo mladih ljudi - starijih maloljetnika i mlađih punoljetnika. Naglasio je kako je za lažne uzbune i prijetnje zapriječena kazna zatvora do osam godina. Smatra da je u nekim slučajevima potrebno odrediti i istražni zatvor kako bi se poslala jasna poruka i preventivno djelovalo na druge da ne čine ista djela.

"Upozoravam sve, naročito mlade, da to ne rade. Da promisle malo, da se klone čudnovatih grupa po internetu gdje ne znaju s kim u biti komuniciraju, a vidjet ćemo što će na kraju još sve istraga pokazati. U svakom slučaju, ovo je zabrinjavajući obrazac ponašanja i mahom inspiriran neprihvatljivim sadržajima na internetu i grupama koje rade stvari koje su realno gledajući devijantne i zabrinjavajuće. Ali čestitke svima koji su radili predano da otkriju one koji to rade", naglasio je premijer.

Osvrnuo se i na ekonomska pitanja, najavivši za utorak veliki sastanak u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici posvećen pripremama za nadolazeću turističku sezonu. Na sastanku će sudjelovati ključni ljudi iz sektora, uključujući ministra turizma, guvernera HNB-a i direktora Hrvatske turističke zajednice. Raspravljat će se o stanju bookinga, novom Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakonu o strancima te Zakonu o neprijavljenom radu. U kontekstu visoke inflacije i sigurnosnih kriza u svijetu, poput one na Bliskom istoku, premijer je poslao jasno upozorenje turističkom sektoru.

Plenković je poručio kako je ključno ostati konkurentan na Mediteranu, a to se može postići razumnom cjenovnom politikom. Iako država ne može određivati cijene u privatnom smještaju ili hotelima, apelirao je na sve dionike da budu razumni kako bi privukli više gostiju i u konačnici ostvarili bolji ukupan rezultat sezone. Prema informacijama od ministra, stanje je za sada solidno, no potrebno je pratiti daljnji razvoj okolnosti, navodi premijer. Što se tiče inflatornih pritisaka, premijer je rekao da su oni očekivani s obzirom na rast cijena energenata. "Bez energije nema ekonomije, bez ekonomije nema ničega", poručio je, istaknuvši da Vlada nastavlja s intervencijama. Najavio je da će se već u ponedjeljak ponovno intervenirati u cijene goriva, a na snazi ostaju i mjere za ograničavanje cijena struje i plina, smanjene stope PDV-a te takozvana potrošačka košarica sa stotinu proizvoda čije su cijene limitirane.