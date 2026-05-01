Hrvatska obilježava 31 godinu od Bljeska: Državni vrh u Okučanima

U Okučanima se obilježava 31. obljetnica operacije "Bljesak"

Na obilježavanju je državni vrh

Planiran je prelet borbenih zrakoplova Rafale

9:00 - U Okučanima se danas obilježava 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije "Bljesak", jedne od ključnih operacija u Domovinskom ratu u kojoj je 1. i 2. svibnja 1995. u samo 32 sata oslobođena zapadna Slavonija. Svečanosti će nazočiti državni vrh, među kojima su predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković sa saborskim izaslanstvom te predsjednik Vlade Andrej Plenković s ministrima.

Program obilježavanja je počeo u 7.30 sati budnicom koju na ulicama Okučana izvodi Orkestar Oružanih snaga Republike Hrvatske. Središnji dio obilježavanja predviđen je u 9 sati kod spomen-obilježja "Kocka vedrine", gdje će se polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odati počast poginulim braniteljima. U programu svečanosti u spomen-obilježju Kocka vedrine u središtu Okučana na svaku će kocku biti položena ruža za svakog poginulog, a u znak poštovanja i zahvalnosti. Okučane će preletjeti borbeni zrakoplovi Rafale.

U 10.15 sati planirane su izjave za medije u Spomen-parku hrvatskim vitezovima. Nakon toga, u 10.30 sati, premijer Plenković sudjelovat će na misi zadušnici za poginule hrvatske branitelje i civilne žrtve Domovinskog rata, koja će se služiti u crkvi sv. Vida u Okučanima.