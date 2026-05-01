#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
'NAPRAVILI SVE ŠTO JE POTREBNO'

Jandroković o uhićenju Pavleka: Očekujemo njegov transfer u Hrvatsku

Zagreb: Gordan Jandroković o aktualnim temama
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Marija Udiljak/Hina
01.05.2026.
u 10:45

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je u petak kako se, nakon informacije o uhićenju Vedrana Pavleka, bivšeg čelnika Hrvatskog skijaškog saveza sada očekuje njegov transfer u Hrvatsku.„To uhićenje se dogodilo i očekujemo sad taj transfer koji će se dogoditi u Hrvatsku“, rekao je Jandroković u Okučanima, na obilježavanju 31. obljetnice Vojno-redarstvene akcije Bljesak.

Dodao je i kako su, kod Pavlekova uhićenja, USKOK i ministarstva unutarnjih poslova i pravosuđa „očito napravili sve što je potrebno". Da je Pavlek uhićen u Kazahstanu, potvrdio je u petak ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan. Na zahtjev Uskoka, u koordinaciji s MUP-om, Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije uputilo je kazahstanskim tijelima svu potrebnu dokumentaciju za izručenje Vedrana Pavleka, koji je i uhićen u Kazahstanu, kazao je Habijan za Hinu.

„Očekujemo da nakon što nadležna tijela Kazahstana provedu postupak u skladu sa svojim zakonodavstvom, Vedran Pavlek bude izručen Hrvatskoj u najkraćem roku. Sva tijela kooordinirano surađuju s kazakstanskim vlastima u skladu s običajnim postupanjima u ovakvim slučajevima”, dodao je Habijan. Interpolova tjeralica protiv Pavleka osumnjičenog za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza (HSS) raspisana je krajem ožujka.

Vedran Pavlek Damir Habijan Gordan Jandroković

