Zbog Sanadera kratko prekinuta i sjednica. Oporba oplela po HDZ-u

Vijest da nakon višegodišnjeg procesa bivši premijer i šef HDZ-a Ivo Sanader ide u zatvor zbog slučaja Planinska nakratko je prekinula i saborsku sjednicu te raspravu o SDP-ovoj interpelaciji o radu Vlade zbog neprovođenja strukturnih reformi. Prvo je to spomenuo Ivan Pernar iz Živog zida pitajući HDZ-ovce kako se osjećaju s obzirom da im je to bivši šef, a onda je stanku zatražio i Mostov Nikola Grmoja ustvrdivši kako je zadovoljan da svatko tko je oštetio našu državu za to i odgovara. Novinarima ispred sabornice su komentirali pravomoćnost presude.

- Upozorio sam HDZ-ove zastupnike da su oni svi bili, odnosno velika većina njih dio Sanaderovih vlada i kolega Branko Bačić koji je sad predsjednik Kluba zastupnika, a bio je ministar prostornog uređenja i graditeljstva, kolega Josip Borić koji je bio pomoćnik u Ministarstvu prometa u Sanaderovoj vladi, kolega Ivan Šuker koji je bio ministar financija, predsjednik Sabora Gordan Jandroković koji je bio ministar vanjskih poslova, oni ne mogu pobjeći od odgovornosti isto kao što premijer Plenković ne može pobjeći od svih šteta koje je HDZ dok je vladao Hrvatskom napravio i sad se ne može praviti da je on došao od nikuda. Sjetimo se da je gospodin Bačić nosio torbe tada, tako da ne mogu pobjeći od odgovornosti, svi su oni na veći ili manji način sudjelovali u toj priči i jasno je tko je odgovoran. Nije Sanader jedini krao, mnogi su mu držali vreću, mnogi su ga podržavali, želim da svi odgovaraju ili kazneno ako ima elemenata ili naravno, politički, što bi svi trebali odgovarati – komentirao je Grmoja.

SDP-ov Gordan Maras kaže kako je ova presuda Sanaderu poruka za naše građane da je taj HDZ napravio toliko zla RH i još uvijek ga radi.

- Vidite da su u Hrvatskom saboru najbliži suradnici premijera Sanadera na najodgovornijim dužnostima, i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, i predsjednik Kluba zastupnika Branko Bačić su ljudi koji su s njime, kako naš narod kaže, tikve sadili i koji su napravili nemjerljivu štetu Hrvatskoj – kazao je Maras.

HNS-ov Stjepan Čuraj kaže da je trebalo puno ranije doći do presude.

- Moramo biti svi svjesni da je kod takvih medijski jako eksponiranih postupaka interes svih nas, pogotovo ljudi koji rade u pravosuđu, da donose pravomoćne presude puno prije. Riječ je o nečemu što je bilo prije deset godina i mislim da smo već tu zakazali kao sustav i kao država. Što se tiče mogućih implikacija ove presude na političku scenu, najveće imolikacije su bile kada je bivši premijer bio priveden i završio u zatvoru, a bio je i bjegunac, dakle, sve moguće implikacije koje su trebale biti, bile su tada. Ovo je samo epilog koji smo dugo vremena čekali, a nije jedini na koji čekamo – rekao je Čuraj.

U sabornici su nastavili HDZ-ovce koji su bili bez komentara prozivati zbog Sanadera, pa je tako Branimir Bunjac iz Živog zida pitao trebaju li svi povjerovati da je Sanader kojeg se tereti da je ukrao 700 milijuna kuna jedini uzimao taj novac.

- Trebamo li povjerovati da je on jedini krao, a kao nitko iz njegove stranke to nije znao, nego je Sanader Pale sam na svijetu koji je mogao uzimati stotine milijuna kuna dok. Ili su aktivno sudjelovali u svim tim nečasnim radnjama – zapitao se Bunjac.

HDZ-ovci su šutali i u sabornici, ali i na hodniku pred novinarima. Jedino je Ivan Šuker u prolazu kratko rekao "sve što sam imao reći rekao sam tamo gdje je to i trebao reći, a to je sud".

