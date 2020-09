Zbog požara u kampu evakuirani migranti na Lezbosu

U srijedu rano ujutro izbio je požar u prenapučenom migrantskom kampu Moria na grčkom otoku Lezbosu objavili su tamošnji vatrogasci, a vatra gori kako unutar kampa tako i izvan njega.

Uzrok požara još nije poznat, no migranti su evakuirani na sigurno.

Osim požara u migrantskom kampu, na Lezbosu plamte još dva šumska požara koja nisu pod kontrolom zbog snažnog vjetra.

Foto: ELIAS MARCOU/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Fire burns at the Moria camp for refugees and migrants on the island of Lesbos Refugees and migrants carry their belongings as they flee from a fire burning at the Moria camp, on the island of Lesbos, Greece, September 9, 2020. REUTERS/Elias Marcou ELIAS MARCOU

U migrantskom kampu Moria nalazi se više od 12,000 osoba što je preko četiri puta više od njegova kapaciteta.

Nakon što je jedan tražitelj azila prošloga tjedna bio pozitivan na testiranju na koronavirus, za stanovnike kampa proglašena je karantena, a u međuvremenu je potvrđeno još 35 slučajeva zaraze.

Humanitarne udruge upozoravale su kako su pridržavanje socijalnog distanciranja i osnovne higijene nemogući s obzirom na životne uvjete.