Zbog jedne fotelje stjenice se šire zgradom s 82 stana u Splitu: 'Rasprsnut će se po cijelom gradu'

Stanari stambene zgrade na Plokitama u Splitu imaju problem sa stjenicama te smatraju kako će se one još više proširiti. U zgradi se nalaze 82 stana, a susjedi kažu da je sve počelo zbog jednoga od njih. Naime, jedan muškarac pronašao je fotelju kraj kontejnera i odlučio je donijeti u svoj stan na prvom katu, a na tom komadu namještaja bile su stjenice. Nakon što je to shvatio, vratio je fotelju na smetlište, no parazitski kukci su se proširili po njegovom stanu, a potom i po susjednima. Susjedne obitelji iselile su se dok se ne provede dezinsekcija, no muškarac je odlučio ostati.

"On ne želi izaći. Cijela zgrada je u strahu. Znate li vi koliko je to ljudi? Evo, nekidan smo imali skup stanara. Bilo je na njemu više ljudi nego u ratno doba, 90 posto stanara. Usuglasili smo se platiti dezinsekciju iz pričuve, kao vatrogasnu mjeru, jer čovjek kaže da on nema para. A pošto ne želi iseliti niti baciti namještaj, bit će potrebno barem šest-sedam tura zaprašivanja. Mi se već na drugoj gušimo preparatima, a kako on preživljava sve to, ne znamo. Svakako, jedna tura je 300 eura, nije malo. Htjeli smo mu čak financirati i novi namještaj, ali dotični odbija svaku suradnju", kazao je predstavnik stanara za Slobodnu Dalmaciju.

Dezinsekcijom se, priča, ne može uništiti sve s obzirom na to da se stjenice uvlače i u, primjerice, zidne tapete. Zbog toga, dio namještaja potrebno je baciti, poput madraca i deka.

Stanari su kontaktirali više službi zbog susjeda, no nitko im nije mogao pomoći. "Ono što je jedino gore od buba je osjećaj nemoći. Ispada da možete uzgajati žohare u stanu ili štogod hoćete, a da vam nitko ništa ne može", istaknuo je stanar Plokita.

Stjenice se, navodno, već nalaze i u drugim objektima u Splitu, a stanar Plokita ističe: "Ovaj naš susjed će danas-sutra otići do dućana ili kafića, u odjeći koja cijeli dan stoji u stanu sa stjenicama. To će ići dalje. Rasprsnut će se po cijelom gradu. Uskoro bi to mogao postati problem svih nas".

