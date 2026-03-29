Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 71
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SHVATILI KAO PROVOKACIJU

Zatvorili popularni lanac kafića u Teheranu zbog 'sumnjivog' dizajna šalica

VL
Autor
Hina
29.03.2026.
u 12:17

Na fotografijama koje su objavili mediji izvan Irana vide se šalice s ukrasom koji prikazuje prazan šareni stolac oko kojega je mnoštvo kapljica u svim bojama

Iranske vlasti naredile su zatvaranje popularnog lanca kafića u Teheranu zbog dizajna na šalicama za van, koji se, kako smatraju odnosi na ubojstvo vrhovnog vođe Alija Hameneija na početku američko-izraelskog rata protiv Islamske Republike, izvijestili su u subotu  mediji.

Mediji koji djeluju izvan Irana prenijeli su da kontroverzni dizajn šalica u lancu kafića Lamiz prikazuje prazan stolac, što su vlasti protumačile kao reakciju na Hameneijevo ubojstvo, kao i nepojavljivanje njegova sina i nasljednika Modžtabe Hameneija u javnosti od njegova imenovanja.

Podružnice Lamiza u Teheranu zatvorene su i zapečaćene po nalogu pravosuđa, izvijestile su novinske agencije Tasnim i Mehr.

Kafić je "posljednjih dana na svojim proizvodima dizajnirao sumnjive dizajne protiv mučenika imama", rekli su, misleći pritom na Hameneija koji je vladao Iranom od 1989. godine.

Kafić je u objavi na društvenim mrežama, koje su od tada također blokirane, izvijestio da je posljednjih godina dizajnirao posebne šalice za iransku Novu godinu Nowruz, koja se slavila ovaj mjesec.

Negirao je bilo kakvo političko značenje uz sljedeće objašnjenje: "Šalice nemaju nikakve veze s nedavnim događajima - njihova proizvodnja, od konačnog odobrenja dizajna do izrade i tiska, završena je u nekoliko mjeseci, a njihova potpuna isporuka u skladišta već je realizirana i prije početka svih ovih događaja."

Na fotografijama koje su objavili mediji izvan Irana vide se šalice s ukrasom koji prikazuje prazan šareni stolac oko kojega je mnoštvo kapljica u svim bojama.

Ključne riječi
kafić Iran

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!