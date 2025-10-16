Zašto Zagreb opet sudi Lukasu i je li to generalna proba za povratak maršala Tita?

U trenutku dok ovo čitate, već je sve post festum - zagrebačka skupština definitivno briše imena Vladimira Arka, Antuna Bonifačića, Ivana Šarića i Filipa Lukasa sa zagrebačkih ulica, uz orgazmički aplauz gradske većine koja je slavodobitno najavila: "Ustaške ulice u Zagrebu odlaze u povijest! Ovog četvrtka na sjednici gradske Skupštine izglasat ćemo preimenovanje posljednje četiri ulice koje nose imena po ustašama i njihovim simpatizerima. Zašto? Zato što - Možemo! Jasno je, kad već bez općenarodnog ustanka ne mogu eliminirati Stepinca kao ustašu, kreću u odstrel onih koji u široj javnosti nisu toliko poznati, pa tako niti popularni. Iako njihov "zločin" u suštini nije ništa veći od onog zbog kojeg je osuđen Stepinac.