Ivan Hrstić

Zašto Zagreb opet sudi Lukasu i je li to generalna proba za povratak maršala Tita?

16.10.2025. u 08:36

Jezikoslovac Lukas nije bio nikakav "gorljivi zagovornik Ante Pavelića", Dapače, on je, kao Stepinac, nakon prvih pozdrava stvaranju privida neovisne hrvatske države, vrlo brzo došao u sukob s Pavelićem, u vrijeme potpisivanja Rimskih sporazuma, riskiravši kad ga je u lice upozorio da "veličina Poglavnika stoji i pada s pitanjem Dalmacije"

U trenutku dok ovo čitate, već je sve post festum - zagrebačka skupština definitivno briše imena Vladimira Arka, Antuna Bonifačića, Ivana Šarića i Filipa Lukasa sa zagrebačkih ulica, uz orgazmički aplauz gradske većine koja je slavodobitno najavila: "Ustaške ulice u Zagrebu odlaze u povijest! Ovog četvrtka na sjednici gradske Skupštine izglasat ćemo preimenovanje posljednje četiri ulice koje nose imena po ustašama i njihovim simpatizerima. Zašto? Zato što - Možemo! Jasno je, kad već bez općenarodnog ustanka ne mogu eliminirati Stepinca kao ustašu, kreću u odstrel onih koji u široj javnosti nisu toliko poznati, pa tako niti popularni. Iako njihov "zločin" u suštini nije ništa veći od onog zbog kojeg je osuđen Stepinac.

Možemo! Tomašević preimenovanje ulica

EJ
ejStef
08:58 16.10.2025.

Ideologija na prvom mjestu, od toga da se s LGBT zastavama juriša na Izraelsku ambasadu, preko namjerne destrukcije prometa do ideologije u školama. Možemo stalno pokazuje pravo lice, jedino se malo smiri pred izbore. No to očito paše Zagrepčanima, pa sada imamo što smo birali...

Avatar Matenate
Matenate
08:51 16.10.2025.

Sekta extremno zaštičeni,promoviraju Kroatofobiju . Krivotvore, lažu uz obilatu pomoć dnonovinara. Sluge globalfašista i srpskog sveta.

TK
tkoznaa
09:23 16.10.2025.

Dajte malo dostojanstva. Nekada je VL bio izvor zadovoljstva čitanja novina! A sada pišete o nekom LUkasu!? Pišite o korupciji i tu ima imena učite mlade ljude da imaju pouzdan izvor informacija. Vi o nekim mravima endehazije! Alo probudite se ili možda se izborite za neovisno i slobodno pisanje!

