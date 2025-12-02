S obzirom na višemjesečno medijsko pumpanje "fašizma", zbog ispada sve skupa jednog voda maskiranih u Splitu i Zagrebu te s obzirom na sve one koji su po službenoj dužnosti ili po vokaciji trebali biti "Ujedinjeni protiv fašizma", očekivalo se znatno više od 10-15 tisuća prosvjednika. Iako je pitanje je li ih bilo više nego na Torcidinu skupu na splitskoj Rivi, ipak se za "antifašistički marš" ne može reći, kako tumače na desnici, da je bio fijasko. Tisuće građana svih dobi nazočnošću su poslale poruku "ima nas i ne bojimo se", ali ih zabrinjava što se događa u Hrvatskoj. To se ne smije ignorirati, a prilog tome dali su kontraprosvjednici u Zadru i Rijeci koji su svoj stav izražavali nasiljem. Ali što se sadržaja tiče, bilo bi bolje da se "antifašistički marš" nije održao. Bio je to organizacijski fijasko.

Poruke su bile bez glave i repa, konfuzne, anarhoidne, anacionalne, kontradiktorne, pojedine izrazito kontroverzne pa i kompromitirajuće i za većinu prosvjednika, sve skupa ostavljalo je kaotičan dojam, percepcijski se raspršio cilj prosvjeda. Štoviše, "antifašistička fronta" nakon tog okupljanja neće se širiti, dok krajnja desnica zbog provokativnih i iritantnih poruka može samo ojačati ili barem učvrstiti. Koliko je u toj mladenačkoj razbarušenosti nedostajalo organizacije, govori i Facebook objava novinara Saše Kosanovića, koji je upadao u oči jer je bio među rijetkima koji je marširao noseći hrvatsku zastavu, očigledno predmnijevajući na što će se fokusirati domoljubni kritičari.

"Dječurlija pod maskama urla o Palestini i migrantima. Nemam ništa protiv, ali mislim da imamo i važnijih problema danas u Hrvatskoj. Neki momci nose crvene bandire sa srpom i čekićem. Kažem im da ih spuste jer je kontraproduktivno i glupo mahati i provocirati. Kažu mi da sam građanski element i daju mi odjeb. Pokušavam animirati redare da im objasne. Bezuspješno", napisao je Kosanović zaključujući kako je hrvatska zastava jedina trebala biti na skupu kako bi antifašizam bio narodni pokret, a ne performans djece koja nisu svjesna koliku štetu rade. Ipak drži dobrim da se nešto ipak organiziralo.

U porukama je i izjednačavan fašizam i kapitalizam, nosila se piratska zastava iz anima serije, istaknuta u napadima na nepalski parlament, nosile su se zastave iz bivše Jugoslavije, transparenti "No borders. No nations", "Ni jedna nacija nas ne spaja, ni jedna granica nas ne razdvaja", "Balkanska federacija bez država i nacija", "Jedan jezik, jedna borba", "Sve se mijenja, mi smo isti", "Priziv savjesti da u vojsci, ne u medicini", "Lisice su za spavanje", "Stop fašizmu, kultu ličnosti, komunizmu", "Od rijeke do mora bez državnog nadzora", "Od Une do Dunava neprijatelj je isti: drotovi, političari, kapitalisti", "Tourists are not safe in Croatia"...

FOTO/VIDEO U Hrvatskoj krenuo marš protiv fašizma, centar Zagreba pun interventne policije

Zlonamjernici argumentirano mogu skup etiketirati, istom metodom kako se to radilo za "ustašluk na Hipodromu", i kao okupljanje hrvatomrzaca, a svakako kao politički "freak showu", čemu je doprinos dao i Marko Vučetić u Zadru osebujnim tumačenjem: "Ako ne znate zbog čega je bio Domovinski rat, bio je da se obrani suverenost koja je bila nasuprot NDH." Najveći dobitnici okupljanja prosvjednika i kontraprosvjednika u Rijeci i Zadru zapravo su oni kojih na skupu nije bilo, koji nisu za dizanje tenzija, a to je uvjerljiva većina umjerenih građana, čiji se stav, unatoč medijsko-političkim lijevim i desnim manipulacijama, usudila izreći riječka gradonačelnica Iva Rinčić osuđujući svako nasilje, a na marš nije došla jer se ne želi svrstati ni uz petokraku ni uz ZDS.