Migrants welcome – stajalo je na jednom transparentu u Zagrebu na takozvanom antifašističkom prosvjedu; istovremeno se medijima i društvenim mrežama širilo da je Afganistanac, uz islamističke povike, nožem izbo časnu sestru u zapadnom dijelu istog grada. Oni koji protestiraju priželjkuju više stranaca s istoka; onima koji su zabrinuti za časnu, i ovi su sada previše. Dok policija oteže s izvješćem o napadu na redovnicu, bujaju glasine: alternativna verzija za sada kaže da se radi o samoozljeđivanju. Eto, to se desi kad ostanemo bez informacija. Našli smo se u društvu s mnogo vijesti, ali s malo novinarstva. U tako važnoj temi – eventualnom napadu stranca na domaćeg čovjeka – oni zaduženi za sigurnost šute, a mediji ništa ne mogu saznati.