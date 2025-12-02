Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 98
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Boris Beck
Autor
Boris Beck

Našli smo se u društvu s mnogo vijesti, ali s malo novinarstva

storyeditor/2025-11-30/PXL_301125_142696172.jpg
Goran Kovačić/Pixsell
02.12.2025. u 11:37

U današnjoj mahnitosti dosta je jedna glasina, jedna optužba, da je netko fašist ili komunist, da se zakotrlja lavina uvreda i kleveta

Migrants welcome – stajalo je na jednom transparentu u Zagrebu na takozvanom antifašističkom prosvjedu; istovremeno se medijima i društvenim mrežama širilo da je Afganistanac, uz islamističke povike, nožem izbo časnu sestru u zapadnom dijelu istog grada. Oni koji protestiraju priželjkuju više stranaca s istoka; onima koji su zabrinuti za časnu, i ovi su sada previše. Dok policija oteže s izvješćem o napadu na redovnicu, bujaju glasine: alternativna verzija za sada kaže da se radi o samoozljeđivanju. Eto, to se desi kad ostanemo bez informacija. Našli smo se u društvu s mnogo vijesti, ali s malo novinarstva. U tako važnoj temi – eventualnom napadu stranca na domaćeg čovjeka – oni zaduženi za sigurnost šute, a mediji ništa ne mogu saznati.

Ključne riječi
fašizam informacije prosvjedi

Komentara 1

Pogledaj Sve
JU
juxic
11:50 02.12.2025.

To mi je bio jedan od najboljih antifašističkih transparenata: "Say it loud, say it QUEER, refugees are welcome here". U prijevodu: Recite to glasno, recite to nastrano, izbjeglice su ovdje dobrodošle.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja