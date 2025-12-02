Migrants welcome – stajalo je na jednom transparentu u Zagrebu na takozvanom antifašističkom prosvjedu; istovremeno se medijima i društvenim mrežama širilo da je Afganistanac, uz islamističke povike, nožem izbo časnu sestru u zapadnom dijelu istog grada. Oni koji protestiraju priželjkuju više stranaca s istoka; onima koji su zabrinuti za časnu, i ovi su sada previše. Dok policija oteže s izvješćem o napadu na redovnicu, bujaju glasine: alternativna verzija za sada kaže da se radi o samoozljeđivanju. Eto, to se desi kad ostanemo bez informacija. Našli smo se u društvu s mnogo vijesti, ali s malo novinarstva. U tako važnoj temi – eventualnom napadu stranca na domaćeg čovjeka – oni zaduženi za sigurnost šute, a mediji ništa ne mogu saznati.
ATRAKTIVNA PLAVUŠA
FOTO Uvijek je bila seks bomba! Evo kako se tijekom godina mijenjala Renata Sopek
Odlazili bez povratne karte
Ovo je priča o Hrvatima koji su tražili novi život, a koja i danas mijenja naš identitet
Što vaš novac zapravo radi
To mi je bio jedan od najboljih antifašističkih transparenata: "Say it loud, say it QUEER, refugees are welcome here". U prijevodu: Recite to glasno, recite to nastrano, izbjeglice su ovdje dobrodošle.