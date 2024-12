Zašto su ruski tenkovi toliko lakši od američkih Abramsa? Kremlj se koristi jednom filozofijom

PREŽIVIO TEŠKO DJETINJSTVO

'On je introvert – čovjek od djela, a ne od riječi': Kako je Vladimir Putin došao na vlast u Rusiji

Putin je danas već četvrt stoljeća na vlasti, duže nego bilo koji lider Kremlja nakon Staljina. S obzirom na to da je u petom mandatu, čini se da malo toga stoji na putu da ostane na čelu Rusije sve do 2036. godine, ako to želi